БАТЭ записало видео в память об Анатолии Капском

Пресс-служба борисовского футбольного клуба БАТЭ выпустила клип с нарезкой фото в память об основателе и бессменном руководителе клуба Анатолии Капском, который умер после продолжительной болезни вчера, 22 сентября.

«Память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон вам за все!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.



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