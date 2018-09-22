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БАТЭ записало видео в память об Анатолии Капском

23.09.2018 15:51 — Разное | KYKY  
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Пресс-служба борисовского футбольного клуба БАТЭ выпустила клип с нарезкой фото в память об основателе и бессменном руководителе клуба Анатолии Капском, который умер после продолжительной болезни вчера, 22 сентября. 

«Память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон вам за все!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В Facebook многие тоже решили высказаться: 

Читайте по теме: «Вместе с ним умрет и беларуский футбол». Борисовчане вспоминают Капского

 
 
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Пресс-служба борисовского футбольного клуба БАТЭ выпустила клип с нарезкой фото в память об основателе и бессменном руководителе клуба Анатолии Капском, который...
 
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