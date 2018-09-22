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БАТЭ записало видео в память об Анатолии Капском
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Пресс-служба борисовского футбольного клуба БАТЭ выпустила клип с нарезкой фото в память об основателе и бессменном руководителе клуба Анатолии Капском, который умер после продолжительной болезни вчера, 22 сентября.
«Память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон вам за все!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
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