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Саснович вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв 15-ю ракетку мира

23.09.2018 16:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Саснович вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв 15-ю ракетку мира
Фото из открытых источников

В матче первого круга турнира в Китае Александре Саснович (31-е место в рейтинге WTA) противостояла бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (15). Матч получился довольно ровным и напряженным, победительница в партиях определялась лишь на тай-брейках.

Саснович вышла во второй круг турнира в Ухане, обыграв 15-ю ракетку мира Виктория Азаренко не сумела доиграть четвертьфинальный матч в Токио

В итоге более успешно действовала белорусская теннисистка и одержала победу в двух сетах – 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Следующей соперницей Александры Саснович станет представительница Пуэрто-Рико олимпийская чемпионка Рио-2016 Моника Пуиг (46).

На турнире в одиночном разряде также выступит Арина Соболенко (20). Ее первой соперницей станет испанка Карла Суарес-Наварро (22). Примечательно, что белоруска уже встречалась с испанской теннисисткой в нынешнем сезоне. В финале турнира в американском Нью-Хэйвене белоруска была сильнее и выиграла первый в карьере титул на турнирах WTA.

Арина Соболенко также выступает в парном разряде турнира в Ухане в дуэте с Еленой Остапенко. В первом круге белорусско-латвийский дуэт обыграл словенку Андреа Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес Санчес.

Также в парном разряде турнира в Китае вступила в борьбу белоруска Лидия Морозова. В первом раунде в тандеме с японкой Сюко Аояма наша теннисистка была сильнее украинки Нади Киченок и представительницы Австралии Анастасии Родионовой. Интересно, что за выход в четвертьфинал турнира в Ухане белоруска и японка поспорят именно с Ариной Соболенко и Еленой Остапенко.

А вот Виктория Азаренко (63) снялась с турнира в Ухане. Не сумев доиграть четвертьфинальный матч соревнований в Токио из-за плохого самочувствия, экс-первая ракетка мира решила не рисковать и пропустить турнир в Китае.

Тем временем, Вера Лапко (66) выступит на турнире категории «International» в Ташкенте с призовым фондом $250 тыс. Первой соперницей белоруски, посеянной на соревнованиях под вторым номером, станет сербка Бойана Йовановски Петрович (565).

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович с победы стартовала на престижном теннисном турнире категории «Премьер» в китайском Ухане с призовым фондом около $2,7...
 
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