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В Британии прекратили расследование дела об отмывании денег российской преступной группировкой - газета
Экс-сотрудник антикоррупционного отдела Национального агентства по борьбе с преступностью Британии Джон Бентон заявил, что ему приказали остановить расследование информации об отмывании денег российской преступной группировкой, пишет в воскресенье британская газета "Сандэй телеграф".
Дж.Бентон отметил, что прекратить расследование приказал чиновник, который, предположительно, имеет отношение к МИД Великобритании.
По информации газеты, британский финансист Ульям Браудер несколько лет назад передал Дж.Бентону досье, состоявшее из 37 страниц. Документ был посвящен российской группировке, которая была заподозрена в отмывании денег. В досье содержались материалы, на основании которых было инициировано расследование.
"Мы были уверены, что это были российские деньги", - подчеркнул Дж.Бентон.
Однако позднее чиновник, связанный с британским МИД, заявил Дж.Бентону, что У.Браудер принес бы ему дополнительные проблемы.
"Он позвал меня выпить с ним кофе и сказал, что У.Браудер стал бы для меня настоящей головной болью, посоветовав прекратить (расследование - ИФ)", - утверждает экс-сотрудник антикоррупционного отдела.
Расследование проводилось относительно вероятного отмывания около 23 млн фунтов стерлингов российской преступной группировкой в Лондоне.
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В Британии прекратили расследование дела об отмывании денег российской преступной группировкой - газета
Экс-сотрудник антикоррупционного отдела Национального агентства по борьбе с преступностью Британии Джон Бентон заявил, что ему приказали остановить...
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