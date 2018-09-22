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Профессиональных водителей броневиков начали готовить под Дзержинском
Новости Беларуси. Под Дзержинском начали готовить водителей-механиков для сложной бронированной техники, которая поступает на вооружение в белорусскую армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это новое направление работы группы материально-технического обеспечения пограничной службы. Здесь производят специальное оборудование, системы защиты и даже военную форму. В общем, создают всё, что предназначено для комфорта тех, кто несёт службу по охране границы.
Сергей Новиков, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Всего на службе в группе материально-технического обеспечения пограничной службы порядка тысячи человек. В эти дни здесь отмечают знаковый юбилей — 80-летие основания подразделения.
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Новости Беларуси. Под Дзержинском начали готовить водителей-механиков для сложной бронированной техники, которая поступает на вооружение в белорусскую...
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