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Профессиональных водителей броневиков начали готовить под Дзержинском

23.09.2018 15:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под Дзержинском начали готовить водителей-механиков для сложной бронированной техники, которая поступает на вооружение в белорусскую армию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Профессиональных водителей броневиков начали готовить под Дзержинском

Это новое направление работы группы материально-технического обеспечения пограничной службы. Здесь производят специальное оборудование, системы защиты и даже военную форму. В общем, создают всё, что предназначено для комфорта тех, кто несёт службу по охране границы.

Профессиональных водителей броневиков начали готовить под Дзержинском

Сергей Новиков, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
С момента создания пограничных войск Беларуси, остро стал вопрос восстановления специальной автомобильной техники, поддержание в исправном состоянии технических средств охраны границы. Группа материально-технического обеспечения стала уникальным многофункциональным подразделением. Органом пограничной службы освоены ремонты автомобильной, инженерной, бронетанковой техники и другой спецтехники.

Профессиональных водителей броневиков начали готовить под Дзержинском

Профессиональных водителей броневиков начали готовить под Дзержинском

Всего на службе в группе материально-технического обеспечения пограничной службы порядка тысячи человек. В эти дни здесь отмечают знаковый юбилей — 80-летие основания подразделения.

 
 
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Новости Беларуси. Под Дзержинском начали готовить водителей-механиков для сложной бронированной техники, которая поступает на вооружение в белорусскую...
 
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