|
Дочь британского миллионера умерла на борту самолёта из-за сэндвича с кунжутом
Новости Великобритании. 15-летняя дочь британского миллионера умерла от аллергической реакции во время полёта из Лондона в Ниццу.
Как
Отец девушки, находившийся на борту вместе с дочерью, сделал ей укол из двух шприцев с лекарствами, которые школьница носила с собой на крайний случай. Но это не помогло. У несовершеннолетней началась гипервентиляция, её доставили в больницу в Ницце, где британка скончалась.
По факту случившегося начато расследование.
Отмечается, что кунжут является одним из 14 аллергенов, которые должны быть указаны в составе продуктов. Также будет выясняться, обеспечила ли авиакомпания своих сотрудников необходимыми знаниями и оборудования для благополучного выхода из подобных ситуаций.
Летом 2018 года в Великобритании 4-летний ребёнок заразился опасной инфекцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. 15-летняя дочь британского миллионера умерла от аллергической реакции во время полёта из Лондона в Ниццу. Как сообщает Daily Mail, в аэропорту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)