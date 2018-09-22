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Масштабная за всю историю EPAM конференция SEC проходит в Минске

23.09.2018 15:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Крупные американские фонды в сентябре резко нарастили свои доли в белорусской компании EPAM – мирового IT-разработчика и дистрибьютора программного обеспечения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о крупнейших американских банковских холдингах и не только.

Масштабная за всю историю EPAM конференция SEC проходит в Минске

Капитализация компании составляет более 7,5 миллиарда долларов. И продолжает расти. Это отметили участники инженерной конференции SEC в Минске. Она посвящена 25-летию деятельности EPAM.

Масштабная за всю историю EPAM конференция SEC проходит в Минске

Аркадий Добкин, CEO и президент компании EPAM:
То, что мы может трогать новые технологии раньше других и смотреть, как они идут в реальный мир, позволяет нам подстраиваться лучше и отличает нашу компанию сегодня на мировом рынке. Что произойдет дальше, давайте смотреть. Даже такие компании, как Google и Apple, им нужно все время меняться. То, что они стали первыми, они не могут остановиться и не спят спокойно.

Масштабная за всю историю EPAM конференция SEC проходит в Минске

Конференция собрала более 3 тысяч участников из 25 стран мира. И стала самой масштабной за всю историю EPAM. В её программе – презентации и выступления спикеров. Они представляют проекты и практики, которые зададут тон развитию отрасли на ближайшие годы.

Масштабная за всю историю EPAM конференция SEC проходит в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Крупные американские фонды в сентябре резко нарастили свои доли в белорусской компании EPAM – мирового IT-разработчика и дистрибьютора...
 
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