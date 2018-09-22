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Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в Австрии

23.09.2018 14:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в Австрии
@WMNcycling / twitter.com

Белорусская спортсменка Алена Омелюсик выступает в составе немецкой профессиональной велогруппы «Canyon / Sram Racing». На чемпионате мира вместе с белоруской в команде выступили немки Лиза Кляйн и Трикси Воррак, итальянка Елены Кьечини и представительницы Великобритании Ханна Барнес и Эллис Барнес.

Белоруска Алена Омелюсик стала чемпионкой мира по велоспорту в Австрии Белоруска Инна Савенко выиграла «серебро» в гонке на ЧЕ по велоспорту

Команда с белоруской в составе преодолела дистанцию в 54,5 км за 1 час 01 мин. 46 сек и завоевала «золото». На 21,9 сек отстали от победительниц представители голландской команды «Boels Dolmans CyclingTeam», «бронзу» завоевала еще одна команда из Нидерландов «Team SunWeb».

Отметим, что это не первый серьезный успех в карьере Алены Омелюсик. В 2015 году в американском Ричмонде белоруска становилась чемпионкой мира в командной гонке с раздельным стартом, а в 2016 году в катарской Дохе завоевала «серебро».

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе продолжится мужской командной гонкой с раздельного старта на дистанцию 62,8 км. В составе британской велогруппы Sky выступит белорус Василий Кириенко.

 
 
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Белорусская велосипедистка Алена Омелюсик в составе немецкой сборной «Canyon / Sram Racing» стала победительницей в командной гонке с раздельным стартом на чемпионате...
 
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