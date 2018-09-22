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В Бресте 26-летняя девушка уехала из дома на велосипеде и пропала

23.09.2018 16:37 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте 26-летняя девушка уехала из дома на велосипеде и пропала
angel_search / vk.com

Как стало известно, 26-летняя жительница Бреста Юлия Юхник 16 сентября поздно вечером уехала на велосипеде и пропала. 17 сентября транспортное средство было найдено около улицы Короткая, а вот о судьбе девушки до сих пор ничего неизвестно.

В Бресте 26-летняя девушка уехала из дома на велосипеде и пропала Пропавшая в Заславле 14-летняя девочка найдена

К поискам девушки приступили правоохранители и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Известно, что в момент пропажи Юлия Юхник была одета в камуфляжные майку и штаны, серую мастерку и бордовые босоножки. У девушки карие глаза, темные окрашенные волосы, рост около 162-165 см, худощавое телосложение.

Представители Ленинского РУВД Бреста и волонтеры ПСО «Ангел» просят всех, кто что-либо знает о судьбе девушки, сообщить в соответствующие органы.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанка пропала вечером 16 сентября и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
 
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