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Время сбора клюквы: белорусам рассказали, как не потеряться на болотах

23.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На болота за клюквой отправились жители Беларуси. Это ягода один из символов республики и стратегический экспортный товар. За сезон собирают десятки тонн, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Болото Ельня – самое «клюквенное» место в Беларуси. Здесь этой ягоды больше, чем в других регионах страны. Поэтому с середины августа и до первых заморозков сюда идут целыми семьями. Для местных жителей продажа ягод – хороший приработок. 

«У нас одна женщина даже машину купила за ягоды. Людям это прибыльно. У кого дети, собирают их в школу за счет одних только ягод», – говорит местная жительница Алла Луковская. 

Один килограмм клюквы местные сборщики продают предпринимателям в среднем за полтора доллара. А за полдня здешние умельцы могут и 30 килограммов собрать. Галина Шабуцкая пришла на болото, чтобы зимой сыновей побаловать вареньем и морсом. Для нее поход за клюквой, скорее, отдых. 

«Мне доставляет удовольствие сходить один раз на болото», – говорит Галина Шабуцкая. 

Чем лучше урожай ягод, тем больше заблудившихся. Как правило, такие «потеряшки» приходят сюда не подготовленными. Директор заказника «Ельня» Иван Борок советует: идя на болото, не надевайте «камуфляж» и зарядите мобильный телефон. 

«Обязательно, чтобы в команде был человек, уже знакомый с болотом. Потому что в пасмурный день, особенно в так называемых сосонниках (большие заросли болотной сосны) человек очень быстро начинает крутиться и не понимает, куда он попал, куда ему выходить», – отмечает директор Республиканского ландшафтного заказника «Ельня» Иван Борок.

Собирать клюкву можно только вручную. За использование механических средств вроде совков могут оштрафовать на сумму до 230 долларов. Многие вернутся сюда ранней весной: считается, что подмерзшая ягода вкуснее осенней.

По экспорту клюквы Беларусь занимает четвертое место в мире после США, Канады и Чили. 



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На болота за клюквой отправились жители Беларуси. Это ягода один из символов республики и стратегический экспортный товар. За сезон собирают десятки тонн.
 
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