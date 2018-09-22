Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу

«Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Об этомсообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





«Заказ» у мужчины принял законспирированный оперативник, который вскоре сообщил, что один из свидетелей уже «убит».





Подозреваемый передал «исполнителю» четыре тысячи рублей и сведения о других запланированных жертвах. После этого заказчика задержали.





Следственный комитет предоставил оперативное видео, на котором видно, как правоохранители положили на землю водителя автомобиля «Ока», надели на него наручники и собираются поместить в служебную «Газель».





В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.