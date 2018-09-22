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Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу

23.09.2018 16:38 — Разное | Партизан  
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Житель Самарской области заказал убийство четверых свидетелей по своему уголовному делу.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Заказ» у мужчины принял законспирированный оперативник, который вскоре сообщил, что один из свидетелей уже «убит».

Подозреваемый передал «исполнителю» четыре тысячи рублей и сведения о других запланированных жертвах. После этого заказчика задержали.

Следственный комитет предоставил оперативное видео, на котором видно, как правоохранители положили на землю водителя автомобиля «Ока», надели на него наручники и собираются поместить в служебную «Газель».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

 
 
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Житель Самарской области заказал убийство четверых свидетелей по своему уголовному делу.
 
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