ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь британского миллионера скончалась, съев сэндвич перед полетом

23.09.2018 16:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Девушку пытался спасти сначала ее отец, а затем медики, но она умерла.

Дочь основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза 15-летняя Наташа умерла после того, как съела сэндвич на борту самолета British Airways. Об этом 23 сентября сообщили Daily Mail.

Рейс следовал из Лондона в Ниццу. Бутерброд девушка приобрела в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом, когда находилась в аэропорту.

В самолете у Наташи возникла острая аллергическая реакция. Ее отец сделал ей два укола, но это не помогло. Девушка скончалась в одной из клиник Ниццы.

В ближайшее время следователи выяснят, достаточно ли подготовленным к ситуации был экипаж авиаперевозчика. Также после этой ситуации в Британии могут ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушку пытался спасти сначала ее отец, а затем медики, но она умерла.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельское райпо. Обманутые продавцы требуют вернуть им имущество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика