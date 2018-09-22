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Дочь британского миллионера скончалась, съев сэндвич перед полетом
Девушку пытался спасти сначала ее отец, а затем медики, но она умерла.
Дочь основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза 15-летняя Наташа умерла после того, как съела сэндвич на борту самолета British Airways. Об этом 23 сентября сообщили
Рейс следовал из Лондона в Ниццу. Бутерброд девушка приобрела в магазине Pret a Manger и съела еще перед вылетом, когда находилась в аэропорту.
В самолете у Наташи возникла острая аллергическая реакция. Ее отец сделал ей два укола, но это не помогло. Девушка скончалась в одной из клиник Ниццы.
В ближайшее время следователи выяснят, достаточно ли подготовленным к ситуации был экипаж авиаперевозчика. Также после этой ситуации в Британии могут ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены.
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Девушку пытался спасти сначала ее отец, а затем медики, но она умерла.
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