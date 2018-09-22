Гомельское райпо. Обманутые продавцы требуют вернуть им имущество

Таким образом работодатель решил покрыть крупную «недостачу» в BYN 5100. Девушки отработали в магазине всего по три месяца. В суде выяснилось, что взятую в кредит работницами сложнобытовую технику наниматель уже продал и предоставил расчет, согласно которому он ничего им не должен.





Интересы истиц в суде представляет правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.





- Мы просим взыскать с райпо не только окончательный расчет при увольнении, но и поставили перед судом вопрос об истребовании холодильников и телевизора из чужого незаконного владения. Из практики скажу, в Гомельском райпо меняются люди, а проблема постоянных недостач остается. Значит проблема не в работниках», - отметил профсоюзный юрист.





Следующее заседание суда пройдет 28 сентября.