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Гомельское райпо. Обманутые продавцы требуют вернуть им имущество
Суд Советского района Гомеля приступил к рассмотрению иска бывших работниц сельского магазина в деревне Цагельня Гомельского райпотребсоюза Галины Аноховой и Марины Маринчиной о возврате взятых в кредит холодильников и телевизора, которыми тех вынудили рассчитаться за выявленную недостачу.
Таким образом работодатель решил покрыть крупную «недостачу» в BYN 5100. Девушки отработали в магазине всего по три месяца. В суде выяснилось, что взятую в кредит работницами сложнобытовую технику наниматель уже продал и предоставил расчет, согласно которому он ничего им не должен.
Интересы истиц в суде представляет правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.
- Мы просим взыскать с райпо не только окончательный расчет при увольнении, но и поставили перед судом вопрос об истребовании холодильников и телевизора из чужого незаконного владения. Из практики скажу, в Гомельском райпо меняются люди, а проблема постоянных недостач остается. Значит проблема не в работниках», - отметил профсоюзный юрист.
Следующее заседание суда пройдет 28 сентября.
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Суд Советского района Гомеля приступил к рассмотрению иска бывших работниц сельского магазина в деревне Цагельня Гомельского райпотребсоюза Галины Аноховой и...
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