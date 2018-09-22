Уникальный подвал обнаружили под храмом XII века в Полоцке

Проникнув внутрь через завал, археологи оказались в помещении площадью более десяти квадратных метров. Предназначение этой поземной комнаты пока ученым не понятно, но уже сделан вывод, что его построили по заказу Евфросиньи Полоцкой — кирпичная кладка такая же, как и в самом храме.

— Это абсолютно уникальная вещь, от Новгорода до Киева, от Полоцка до Владимира – мы никогда не встречали ничего подобного, — приводит слова заведующего сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа (Россия) Евгения Трошина телеканал

Предположение о том, что это погребальная камера не подтвердилось, так как чловеческіх останков археологи не нашли. Теперь волонтёры вручную перебирают каждый квадратный сантиметр грунта. А у ученых появилась версия, что комната построена для молитв и уединения.





После реставрационных работ на фундамент церкви установят специальную гидроизоляцию и нанесут особую штукатурку, чтобы защитить отреставрированные фрески внутри храма от влаги. Найденный таинственный подвал, скорее всего, закопают после того как полностью исследуют. Однако окончательного решения по его поводу пока нет.





Кстати, масштабные раскопки возле Спасо-Преображенской церкви в Полоцке уже позволили установить, что она была на 40% больше. Но часть здания разрушили в XVII столетии, когда Полоцк был захвачен Московскими войсками.