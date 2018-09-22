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В Швейцарии проходит референдум об импорте продуктов
В Швейцарии проходит референдум, на котором граждане голосуют по поводу двух отдельных предложений - об усилении контроля импорта продуктов питания и о поддержке швейцарских фермеров. Об этом сообщает агентство The Associated Press в воскресенье, 23 сентября, передает
На референдуме голосуют за требование к правительству способствовать продаже в стране более качественных, экологически чистых продуктов питания. В частности, швейцарских инспекторов хотят обязать выезжать за границу для проведения проверки качества продуктов.
Таким образом, если зарубежная продукция не будет соответствовать швейцарским стандартам качества, ее нельзя будет импортировать.
В Швейцарии сторонники инициативы Продовольственный суверенитет недовольны сокращением количества швейцарских ферм - за последние 30 лет в стране стало на 100 тысяч рабочих мест меньше в сельском хозяйстве. Данная инициатива стремится повысить заработную плату фермерам и обеспечить соответствие импортируемых пищевых продуктов швейцарским стандартам.
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В Швейцарии проходит референдум, на котором граждане голосуют по поводу двух отдельных предложений - об усилении контроля импорта продуктов питания и о поддержке...
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