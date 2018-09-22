Шнобель-2018: от мата до каннибализма

В нынешнем году премия вручалась в 28-й раз.





Кукла вуду. Среди лауреатов 2018 года оказались исследователи-экономисты из Канады, Китая, Сингапура и США, занимавшиеся изучением агрессии на рабочем месте. Профессор Линди Лян решила посмотреть, как изменится поведение сотрудников, если позволить им выплеснуть агрессию на своего босса через виртуальную куклу вуду. Оказалось, что это положительно сказывается на атмосфере в коллективе, потому что дает работникам ощущение справедливости.





В серии экспериментов, описанных в Quarterly Leadership Quarterly, рабочих попросили вспомнить время, когда их босс злоупотреблял своим положением или издевался над ними, затем половине из них была предоставлена ​​возможность выплеснуть свое негодование на виртуальной кукле вуду. «По сравнению с теми, кто не ударил куклу, те, кто это сделал, чувствовали больше справедливости, — сказал член команды исследователей Дуглас Браун. — Я лично не вижу никакого вреда в пытках виртуала, если это заставляет вас чувствовать себя лучше».





Выступая на церемонии, Браун сказал: «Мы можем показать людям, что наука не обязательно должна быть сухой и скучной. Иногда вы можете заниматься серьезной наукой и при этом смеяться от души».





Калорийность человека. Преподаватель британской археологии Джеймс Коул доказал, что человеческая плоть на самом деле не калорийна и не особо питательна: он изучил рацион каннибалов эпохи палеолита и сравнил его с рационом обычного современного человека. Оказалось, что даже несмотря на объемы, человеческое мясо не слишком сытно.





Ругань шоферов. Группа испанских исследователей изучала частотность и эмоциональность крика и ругани водителей во время вождения. Премия досталась им за открытие, что причиной агрессии зачастую является усталость и стресс. Также выяснилось, что каждый четвертый водитель в мире выражает свои эмоции за рулем экспрессивными способами.





Целебный аттракцион. Группа урологов из Мичигана получила Шнобеля за открытие, что камни из почек выводятся намного быстрее, если отправить пациента кататься на американских горках.





Чистая слюна. Победители в категории "Химия" выяснили, что слюна человека способна очистить различные грязные поверхности.





Муха в вине. Невероятное открытие также смогли сделать ученые из шведской академии сельскохозяйственных наук. Так, они провели исследование, которое доказало то, что человек способен определить, в каком бокале вина плавала муха. Сообщается, что алкогольный напиток в таком случае начинает отдавать горечью.