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В Дроздах мужчина с ножом бросался на ОМОНовцев

23.09.2018 16:15 — Разное | Партизан  
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Милиционер сделал выстрел в воздух, чтобы успокоить мужчину с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, передает Белсат.

Инцидент произошел 22 сентября в районе водохранилища «Дрозды». Днем автопатруль ОМОН увидел около дамбы мужчину, «поведение которого было неадекватным и агрессивным». Он махал руками и нецензурно выражался, сообщает милицейская пресс-служба. Сотрудники ОМОНа попытались подойти к мужчине, и тогда он начал убегать.

Удалившись на несколько метров, остановился, достал из кармана нож и направился с сторону милиционеров. Требования силовиков он игнорировал, поэтому один из них сделал предупредительный выстрел в воздух. После чего мужчина бросил нож и остановился.

Его задержали и доставили в Центральный РУВД.

Оказалось, что участник инцидента – безработный, ему 37 лет. Ранее привлекался к уголовной ответственности – за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. В Центральном РУВД проводят проверку, чтобы оценить действия задержанного.

 
 
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Милиционер сделал выстрел в воздух, чтобы успокоить мужчину с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, передает Белсат.
 
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