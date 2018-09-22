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Велоспорт. Алена Омелюсик стала чемпионкой мира в командной гонке
В австрийском Инсбруке стартовал чемпионат мира по шоссейному велоспорту, где уже состоялась женская командная гонка с раздельным стартом.
Ее выиграла команда "Canyon / Sram Racing", в составе которой выступила белоруска Алена Омелюсик.
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В австрийском Инсбруке стартовал чемпионат мира по шоссейному велоспорту, где уже состоялась женская командная гонка с раздельным стартом.
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