Ватиканский эксперт: понтифик в Литве продолжил политику Иоанна Павла II









Аналитик ватиканского Catholic News Agency Андреа Гаргльядуччи говорит, что возглавлявший Римско-католическую церковь в 1978 - 2005 годах Иоанн Павел II был убежден, что страны и регионы Европы должны сотрудничать.





BNS после первого дня визита папы Франциска в Литву. "Это напрямую связано с папой Иоанном Павлом II и его заявлениями о том, что Европа может существовать только с обоими легкими, а между двумя этими легкими должно быть сердце", - сказал Андреа Гаргльядуччипосле первого дня визита папы Франциска в Литву.





"Никто об этом особенно не думает, но Литва является географическим центром Европы", - сказал он. Напомним, что центром Еропы себя также считает Беларусь.





Одной из больших целей понтификата Иоанна Павла II была реинтеграция Европы. Он был убежден, что для полноты Европы необходимы оба ее "легких" - и Восточная (Европа), и Западная, а основополагающим элементом идентичности Старого материка является культура. Это понтифик заявил в своей знаменитой речи в 1982 году. Он считал, что без христианства, составляющего основу европейского наследия, единая Европа просто невозможна, а в этом контексте западная и восточная церкви тесно связаны.





Посетивший в субботу Вильнюс папа Франциск сказал жителям Литвы, что "налаживая диалог, являясь открытыми и проявляя понимание, вы можете стать мостом между Восточной и Западной Европой".





Дискуссии в среде ватиканских аналитиков также вызвала цитата папы о том, что Литва должна быть противовесом голосам, высказывающимся за разделение, а не за общность. Понтифик также призвал Литву быть страной, "которая предпочитает строить мосты, а не границы, которая скорее предпочитает милосердие, а не суд".





Андреа Гаргльядуччи говорит, что эти усилия могут быть связаны с принятием мигрантов в Литве, тем более, что, обращаясь к представителям властей у Президентского дворца, папа упомянул об историческом радушии литовцев по отношению к другим народам и религиям. Понтифик призвал литовцев "принять различия".





"Перед понтификатом папы Франциска возникает много вызовов, и один из них - миграция. Нужно иметь в виду, что страны Восточной Европы не приняли такое количество мигрантов, как другие (страны)", - сказал аналитик Catholic News Agency