Американская компания выставила иск на тысячи евро литовской компании за использование бренда МТЗ

Литовской компании выставили иск на 14 тысяч евро – это сумма за торговлю продукцией бренда МТЗ в течение одного месяца. Вероятно, это сумма увеличится до 1,2 миллиона евро, пишет «Радио свобода», со ссылкой на Delfi.lt. Объясняем, почему и кому должны литовцы.



Иск литовской компании Litagra выдвинула американская компания Suraleb, Ine, она же требует выплату долга у беларуского тракторного завода. Ранее на основании решения Стокгольмского арбитража она наложила арест на имущество МТЗ в Литве, общая стоимость которого составляет 3,3 миллиона евро. Вместе с имуществом арестованы торговые марки Belarus и MTZ и система маркировки товаров кодами, которые наносятся на все запчасти к тракторам Belarus.



Как это произошло



Еще в 90-х годах МТЗ поставлял свою продукцию в Европу и США при помощи фирм Belarusian Equipment of Canada Limited и Belarus Machinery Inc, которые на 100% и 90% принадлежали российским компаниям. Еще до 1999 года вторая фирма задолжала беларусам 28,5 миллионов долларов, а первая – три миллиона американских долларов и 9,5 миллионов канадских долларов. Чтобы взыскать долги, МТЗ обратилась к американской коллекторской компании Suraleb Inc. За полтора года Suraleb взыскала часть долгов на сумму почти на 20 миллионов долларов, и потребовал за свои услуги 4,5 миллиона. В 2003 году Suraleb обратился в Стокгольмский арбитраж – суд, который, согласно договору между МТЗ и Suraleb, должен был разбираться в их отношениях при спорах. Американская компания требовала, чтобы МТЗ оплатил задолженность, пеню и компенсировал юридические расходы. В мае 2006 года МТЗ проиграл суд.



С учетом частично погашенного долга (за счет проданной имущества МТЗ в США) осталось 2,1 миллиона долларов долга перед Suraleb. Также МТЗ обязывают заплатить пеню, услуги юристов и судебные издержки — всего около 3,5 миллионов долларов. МТЗ отказался платить.

Поэтому сейчас в Литве, Канаде, США и Румынии арестованы все активы МТЗ. Филиал завода прекратил свою деятельность в Литве, его имущество продадут на аукционе, при попытке попасть на территорию упомянутых стран любая техника МТЗ будет конфискована в пользу Suraleb. Также арестованы авторские права и знаки — торговые марки «Беларус» и «Belarus» находятся под временным ограничением прав.

