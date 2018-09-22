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Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста

23.09.2018 17:09 — Разное | Интерфакс  
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Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, прошли под арками Керченского моста, сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.

"Украинская "эскадра" (. . .) прошла под мостом. Сопровождение обеспечено", - написал А.Волков на своей странице в соцсети "Фейсбук" в воскресенье.

Как сообщила в субботу вечером пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым, два корабля Военно-морских сил Украины находились недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Со своей стороны осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что корабли "направляются в район Керченского пролива". Другой источник предположил, что они планируют войти в Азовское море.

"Украинский милитаристский портал" со ссылкой на свои источники сообщил, что суда идут из Одессы в Бердянск в Запорожской области, где Украина планирует создать военно-морскую базу своего флота на Азовском море.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в начале сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками в марте 2018 года российского рыболовецкого судна "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым).

Согласно данным из открытых источников, корабль управления "Донбасс" - плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела названием "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс". После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на корабле был поднят российский флаг, а украинский экипаж выведен на сушу. В апреле 2014 года корабль возвращен в состав ВМС Украины и перебазирован в порт Одессы на буксире.

Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины. 20 марта 2014 года буксир заняли российские военные, через два месяца его вернули ВМС Украины.

 
 
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Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, прошли под арками Керченского моста,...
 
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