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Калифорния вводит ограничения на использование пластиковых трубочек для коктейлей в ресторанах

23.09.2018 16:53 — Разное | Интерфакс  
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Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект, ограничивающий использование ресторанами пластиковых трубочек для коктейлей, пишут "Ведомости" со ссылкой на Associated Press. "Пластик помог нашему обществу стать более современным, однако чрезмерное увлечение продукцией одноразового использования из-за ее удобства имеет ужасные последствия", - заявил Браун. Новый закон штата Калифорния вступит в силу в 2019 году. Ресторанам будет запрещено подавать напитки с пластиковыми соломинками. Однако официанты смогут предоставить клиенту трубочку в случае просьбы. В случае несоблюдения нового закона ресторанам будут выносить предупреждения. После двух предупреждений каждое последующее нарушение будет наказываться штрафом в размере $25. Общая сумма штрафов за год не должна превышать $300. При этом рестораны быстрого питания не подпадают под действие закона.

По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в стране ежегодно производится около 30 млн т пластиковых изделий, значительная часть которых не подвергается вторичной переработке.

 
 
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Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект, ограничивающий использование ресторанами пластиковых трубочек для коктейлей, пишут "Ведомости" со...
 
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