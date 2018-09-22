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Кто сыграл на чувствах Президента, и каковы итоги переговоров в Сочи? Информационная программа «Неделя» в 19.30
Новости Беларуси. Вопросы Союзного строительства станут одними из главных в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ.
Подробности переговоров Президентов Беларуси и России в Сочи и другие актуальные темы смотрите сегодня в 19.30.
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Кто сыграл на чувствах Президента, и каковы итоги переговоров в Сочи? Информационная программа «Неделя» в 19.30
Новости Беларуси. Вопросы Союзного строительства станут одними из главных в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ. Подробности переговоров...
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