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Кто сыграл на чувствах Президента, и каковы итоги переговоров в Сочи? Информационная программа «Неделя» в 19.30

23.09.2018 16:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вопросы Союзного строительства станут одними из главных в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ.

Подробности переговоров Президентов Беларуси и России в Сочи и другие актуальные темы смотрите сегодня в 19.30.

Кто сыграл на чувствах Президента, и каковы итоги переговоров в Сочи? Информационная программа «Неделя» в 19.30

 
 
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Новости Беларуси. Вопросы Союзного строительства станут одними из главных в итоговой информационной программе «Неделя» на СТВ. Подробности переговоров...
 
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