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Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии
Новости Беларуси. Яркие сари, зажигательные ритмы и медитации. Индия знакомит минчан со своей древней самобытной культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Окунуться в чарующую атмосферу можно 23 сентября в Верхнем городе. В программе выступления танцоров и музыкантов, мастер-классы по йоге и Аюрведе, уроки индийской кухни и росписи хной, показ моды, ярмарка товаров со знаменитым индийским чаем и специями. Истории из индийской мифологии впервые рассказывает знаменитая индийская сказительница из Великобритании. А индийский коллектив демонстрирует приемы древнего боевого искусства Калари Паятту.
Гости из Индии:
День культуры Индии закрывает музыкально-туристический сезон в Верхнем городе. С мая минчане знакомились с разнообразной культурной палитрой народов мира. Здесь прошло 14 праздников национальных культур.
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Новости Беларуси. Яркие сари, зажигательные ритмы и медитации. Индия знакомит минчан со своей древней самобытной культурой, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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