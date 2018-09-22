﻿ Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии

23.09.2018 16:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Яркие сари, зажигательные ритмы и медитации. Индия знакомит минчан со своей древней самобытной культурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии

Окунуться в чарующую атмосферу можно 23 сентября в Верхнем городе. В программе выступления танцоров и музыкантов, мастер-классы по йоге и Аюрведе, уроки индийской кухни и росписи хной, показ моды, ярмарка товаров со знаменитым индийским чаем и специями. Истории из индийской мифологии впервые рассказывает знаменитая индийская сказительница из Великобритании. А индийский коллектив демонстрирует приемы древнего боевого искусства Калари Паятту.

Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии

Гости из Индии:
Мы приехали в Беларусь работать консультантами по Аюрведе. Сегодня мы здесь – с йога-перфомансом, и просто счастливы быть на этом празднике и встречать белорусов. Они такие открытые и с добрым сердцем.

Йога, роспись хной и пряная кухня: в центре Минска развернулся День культуры Индии

День культуры Индии закрывает музыкально-туристический сезон в Верхнем городе. С мая минчане знакомились с разнообразной культурной палитрой народов мира. Здесь прошло 14 праздников национальных культур.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Яркие сари, зажигательные ритмы и медитации. Индия знакомит минчан со своей древней самобытной культурой, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика