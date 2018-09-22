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СК выясняет обстоятельства ДТП с участием мотоцикла и поезда в Верхнедвинском районе

23.09.2018 17:58 — Разное | БелТА  
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СК выясняет обстоятельства ДТП с участием мотоцикла и поезда в Верхнедвинском районе
Фото из архива

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства ДТП в Верхнедвинском районе Витебской области. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета, передает БЕЛТА.

Вечером 22 сентября 41-летний мужчина, управляя мотоциклом, не выполнил требования светозвуковой сигнализации на железнодорожном переезде, в результате чего совершил столкновение с грузовым поездом.

Водитель мотоцикла скончался на месте, а ехавший в качестве пассажира на заднем сидении его 14-летний сын получил телесные повреждения, ему была ампутирована ступня. Подросток госпитализирован.

По факту ДТП следователи проводят проверку. На месте происшествия проведен осмотр, назначены экспертизы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства ДТП в Верхнедвинском районе Витебской области. Об этом сообщает...
 
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