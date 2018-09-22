Сильные ливни и ветер 27 м/сек ожидаются в Беларуси в понедельник

Синоптики объявили в стране штормовое предупреждение в связи с ненастной погодой, которая ожидается в понедельник и вторник.

По информации Гидромета, уже в понедельник в республике начнутся сильные ливни, скорость ветра будет достигать 27 м/сек. Температура воздуха – днем +15, ночью - +12.

Во вторник ненастье сохранится, в среду ветер немного успокоится, но дожди не прекратятся.

Всю неделю, по прогнозам синоптиков, будет сыро и пасмурно.