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Алена Омелюсик выиграла золото ЧМ по велоспорту в командной гонке
Белоруска Алена Омелюсик выиграла золото чемпионата мира по шоссейному велоспорту в австрийском Тироле.
Омелюсик стала лучшей в составе немецкого клуба «Canyon/SRAM Racing». Эта команда преодолела 54,5 км за один час, одну минуту и 46 секунд.
Отметим, что это была первая гонка белоруски после травмы, которую она получила в начале июля.
В мужской командной гонке британский «Скай» с Василием Кириенко стал четвертым.
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Белоруска Алена Омелюсик выиграла золото чемпионата мира по шоссейному велоспорту в австрийском Тироле.
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