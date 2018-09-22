Алена Омелюсик выиграла золото ЧМ по велоспорту в командной гонке

Белоруска Алена Омелюсик выиграла золото чемпионата мира по шоссейному велоспорту в австрийском Тироле.



Фото: Rapha

Омелюсик стала лучшей в составе немецкого клуба «Canyon/SRAM Racing». Эта команда преодолела 54,5 км за один час, одну минуту и 46 секунд.

Отметим, что это была первая гонка белоруски после травмы, которую она получила в начале июля.

В мужской командной гонке британский «Скай» с Василием Кириенко стал четвертым.