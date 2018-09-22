Поезд ушел: Вы чего хотели от МВФ?

"БелГазета" . До сих пор о своем несогласии с предложениями МВФ наиболее часто и наиболее резко сигнализировал президент Александр Лукашенко. Как говорится, кто на что учился: глава государства - человек принципиальный и эмоциональный, а главное - ответственно относящийся к своему рейтингу, пишет





Для выборного руководителя любые потуги защитить вечно бедствующий народ от вечно повышаемых тарифов на ЖКХ понятны и ситуативно оправданы.





Иное дело - представители Нацбанка, Минфина, Минэкономики и пр. В конце концов, им еще вести переговоры с миссиями Фонда. ­Поэтому в отличие от Лукашенко на тему требований МВФ высокопоставленные представители Нацбанка и экономического блока Совмина высказывались крайне корректно и обтекаемо.





На этот раз дело обстоит немного иначе. С одной стороны, версия министра финансов Максима ­Ермоловича укладывается в сюжет вечной белорусской внутриполитической саги про злой МВФ и доброго президента, с другой - придает ­этому сюжету новые смысловые нотки.





Дело было так: «Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации». Раз позиции ­совпали, никаких непреодолимых идеологических противоречий между участниками переговоров не было.









Роль ретрограда, рушащего смелые замыслы реформаторов, в этой истории, как обычно, сыграл президент. «Глава государства указал, что это будет шок для нашего населения и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось», - поведал Ермолович. С его слов, Фонд настаивал на проведении реформ в сжатые сроки, быстро. Белорусская же сторона, как обычно, сделала ставку на градуализм, или, говоря по-русски, постепенновщину. В общем, не совпали по срокам. Это при том, что никаких «концептуальных разногласий по характеру реформ в диалоге с МВФ Минск не отмечает».





Немного хронологии. Чуть более полугода назад, в феврале, тот же Ермолович (тогда еще замминистра финансов, а не министр) констатировал: программа МВФ сохраняет актуальность, «несмотря на временное приостановление переговоров». Вернуться к теме кредита Ермолович предлагал «после анонсированных реформ экономики в 2020-21гг.».





С момента приостановки переговоров с МВФ о кредитной программе уже минуло более года. Еще 20 июля 2017г. официальный представитель МВФ Уильям Мюррей пояснил, почему это случилось: «Переговоры по программе кредитования приостановлены в ожидании прояснений политики белорусского руководства в отношении, в частности, госпредприятий и ЖКХ». Около 2 месяцев прошло после дебюта нового главы миссии Жака Миньяна в Минске, во время которого спикер Совета Республики Михаил Мясникович убеждал визитера: «Мы, возможно, несколько отклоняемся по срокам, но в принципе придерживаемся матрицы... Отсутствие программы с Фондом не означает отсутствия реформ. Мы их проводим». Мясникович не забыл подчеркнуть, что оптимальный вариант продолжения сотрудничества - новая кредитная программа.





Справка «БелГазеты». Зондаж возможности получения нового кредита на $3 млрд. под 2,28% на 10 лет РБ начала сразу после реализации предыдущей программы МВФ, в 2010-13гг., в рамках постпрограммных консультаций. С 2014-15гг. вопрос обсуждался публично.





Три с половиной года миновало с весны 2015г., когда Лукашенко в интервью Bloomberg на фоне начавшейся эпохи многовекторности публично обозначил намерение выступить заемщиком: «При наших долговых выплатах в $2,5-3 млрд. нам хватило бы и $2 млрд.».





Чуть меньше - ровно три года - прошло с сентября 2015г., когда Александр Григорьевич в Нью-Йорке расточал комплименты директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард, менее трех лет - с октября того же года, когда Financial Times уверенно предсказывала, что кредит будет выдан, а удалые ­младореформаторы в Минске вот-вот дадут бой замшелым ретроградам.





В общем, более 5 лет было затрачено на получение злосчастного ­кредита: надежды, переговоры, заочные упреки президента тогдашнему главе миссии Питеру Долману и публичные признания того, что непреодолимых разногласий в позициях сторон не существует, полеты белорусской делегации на ежегодную осеннюю сессию Совета управляющих Группы Всемирного банка и МВФ и т.п.





Тиражируемая СМИ версия гласит, что виной всему - белорусский градуализм и отсутствие подвижек в приватизации госсектора. Но, простите, кому сегодня Беларусь продаст свои промышленные активы - с досуха выжатыми оборотными средствами, безнадежно устаревшими технологиями, полуразбежавшимся персоналом, уходящими из-под ног рынками сбыта? И много ли денег на этом выручит? Приватизацию нужно было проводить в 2000-е, когда активы эти были посвежее и еще именовались «голубыми фишками».





Сейчас голубизна померкла, поезд ушел. Последние эксперименты с попытками заманить китайцев на «Гомсельмаш» или холодный душ в виде замещения РФ части продукции МЗКТ свидетельствуют: скорее всего, ушел он безвозвратно.





Насчет ЖКХ все еще очевидней. Протесты «тунеядцев» зимой 2017г. продемонстрировали, что стабильность в РБ в условиях кризиса ­рушится от любого чиха. Социальное самочувствие населения,

несмотря на восстановительный рост экономики в течение последнего года, отвратительное: оно обобрано и демотивировано, даже шутит

в ­основном про новые налоги и ­сборы. И не по-доброму шутит, похоже.





Сейчас, когда президент вполне официально называет позицию отставленного правительства Андрея Кобякова по взаимодействию с МВФ «безмозглой», прибегать к эмоционально окрашенной риторике не хочется.





И все-таки от одного вопроса не уйти. Вы чего хотели от МВФ? Консультативно-технической помощи? Но сотрудничество по этому направлению продолжается и после свертывания переговоров о кредитной программе.





Реформ? Кто сказал, что МВФ осуществит реформы за вас и для вас, да еще что они будут удачными? Кредита под очень низкий процент на 10 лет просто хотели?





А как бы вы его потратили? На обеспечение стабильности в условиях многовекторности?





Представляется, что ключевая проблема многих светлых замыслов и смелых шагов нашего руководства - это целеполагание. Есть куча госпрограмм и «основных направлений развития» на период вплоть до конца света, но нет ответа на простейший вопрос из детского мультика: «Вам шашечки или ехать?».