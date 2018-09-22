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Единый - не единственный: Оппозиция на грани очередного раздрая

23.09.2018 17:31 — Разное | Партизан  
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Гражданская кампания «Говори правду» уже объявила, что на президентские выборы выдвигает собственного кандидата. Следовательно, вопрос о едином кандидате от «объединенной оппозиции» даже не стоит на повестке дня. Однако нельзя исключать, что с единым кандидатом на президентскую кампанию могут пойти локальные объединения внутри оппозиции.

Единый - не единственный: Оппозиция на грани очередного раздрая
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- Извечный вопрос - быть или не быть единому кандидату в президенты от оппозиции - перед «Говори правду» уже не стоит. На чем основывается ваше решение выдвигать собственного кандидата?

- Мы вводим новый стандарт в политике - начинать кампанию не за 3 или 5 месяцев до даты выборов, а за год и больше. Чтобы к выборам все понимали, за что мы выступаем. Кампания уже началась, просто демократические силы в ней не принимают участия. Александр Лукашенко начал с «дела врачей», «дела БелТА», «дела профсоюзов». У нас в «Говори правду» другие дела. «Дело Мокас», «дело Ткачук» (по фамилиям региональных активистов «Говори правду», которые на местах реализуют инициативу организации «Робім разам») - дела на местах по решению конкретных вопросов избирателей и привлечение новых людей в политику.

- Располагает ли «Говори правду» ресурсами для самостоятельного участия в президентской кампании? Объединенная оппозиция считает, что при нынешней аполитичности общества и уровне доверия к оппозиции это сверхсложная задача.

- «Говори правду» уже два раза собирала подписи за своих кандидатов, соберем и в третий. Мы активно развиваем региональные структуры, поставили на учет 6 областных организаций, вовлекаем новых людей в гражданскую деятельность на местах, строим доверие между нашими местными лидерами и людьми. На местных выборах мы выставили около 180 кандидатов по всей Беларуси - это тоже часть подготовки. Внедрили новый стандарт - работать между выборами. Так что сейчас продолжаем на местах, представляя интересы людей по разным вопросам - от благоустройства двора в Дзержинске до проблемы справедливой оплаты за общежития в Бобруйске.

- А что с оппозицией? Готовы объединяться?

- Пока нет никакой объединенной оппозиции. Предлагается потратить непонятно на что главный ресурс - время. Мы уважаем право других партий объединяться, но согласовывать с ними свой выбор не видим нужным. Наш подход состоит в том, чтобы каждый работал так, как считает нужным, со своим избирателем, добиваясь его поддержки. Мы готовы к совместной работе по конкретным вопросам, когда понятна задача и срок ее реализации.

- Кто готов взвалить на себя ношу кандидата от «Говори правду»? Татьяна Короткевич уже пробовала себя в роли кандидата, теперь ваша очередь?

- Мы оба готовы представлять наших избирателей на выборах. Конкретно будем решать на съезде «Говори правду», но не раньше чем через год. Мы уже давно сказали: «Не кто вместо, а что вместо». Придерживаемся этого подхода.

- Татьяна Короткевич в 2015г. говорила про необходимость «мирных перемен», про согласие в обществе, рост благосостояния. Почему же ее не услышали? Происходит регресс по всем направлениям.

- Не соглашусь. «Мирные перемены» сработали. Сами подумайте, уже никто не удивляется, когда оппозиция встречается с министром, в парламенте проходят дискуссии по обсуждению законов, представители власти участвуют в мероприятиях, организованных гражданским обществом. В Нацсобрании два депутата  представляют гражданское общество и оппозицию. Конечно, этого недостаточно и все очень медленно. Есть и негативные шаги вроде давления на журналистов или безальтернативный итог местных выборов. Но капля камень точит.

- А с чем пойдете к избирателям в этот раз?

- Главный принцип - реформы не должны проводиться за счет людей. Мы формируем новую программу. Самая главная задача сейчас - сказать, как будет развиваться Беларусь, потому как сегодня нет четкого курса: мы то пытаемся удержать «лучшее в СССР», то бежим за примерами в Китай. И между всем этим пытаемся перехватить денег у России. Это путает всех и еще больше замедляет развитие.


- Чтобы готовиться к выборам, нужно знать дату их проведения. Когда пройдет президентская кампания - в 2019г. или 2020г.? Какие факторы могут повлиять на выбор даты? Существует ли вероятность совмещения парламентской и президентской кампаний?

- После назначения нового правительства нет смысла проводить досрочные выборы. Мы готовимся сразу к президентско-парламентской кампании. Поэтому приглашаем всех, кто хочет попробовать свои силы в парламент, обращаться в «Говори правду». Главное - разделять принципы, ценность Независимости Беларуси и моральной политики в отношении людей.

- По какому сценарию может пройти президентская кампания?

- Не буду загадывать. Главное, чтобы это был сценарий, который даст переменам в Беларуси новый импульс, а людям - защиту. Нет проблемы, когда демократические силы представляют несколько кандидатов.

Общество разное. «Говори правду» ориентировано на белорусов, которые хотят перемен без потрясений и ориентированы не на геополитику, а на внутренние вопросы. БНФ будет работать с националистами и антирусским избирателем, остальная оппозиция - с теми, кто хочет вступления Беларуси в ЕС, НАТО и выступает за жесткие рыночные реформы. Место есть для всех, главное тут - не мочить друг друга.

- Вам не кажется, что все разговоры о президентской кампании преждевременны, особенно на фоне резкого обострения отношений между Минском и Москвой? На днях Центр военно-политических исследований МГИМО обнародовал сценарий в отношении Беларуси: либо уход Лукашенко и передача власти пророссийскому кандидату, либо крымский сценарий.

- Мы как раз закончили разговоры и сказали наше решение - будет кандидат. Что касается страшилок из России, то все страшилки российские пропагандисты берут у белорусских. Это же наши показывают боевиков, натренированных за деньги Запада, которые в лесу прячут оружие и арматуру. Вот и ответочка, получите и распишитесь. В следующий раз думайте, кто этим воспользуется. Но все это не про смену власти, а чтобы выдавить из Лукашенко побольше решений в пользу российского бизнеса. Кто бы ни был на его месте, с Москвой нужно будет договариваться во благо нашей страны. И Москва будет говорить с любым, кто будет представлять народ.

Справка. Андрей Дмитриев - сопредседатель общественной организации «Говори правду», глава избирательных президентских кампаний Владимира Некляева (по данным НИСЭПИ, получил 10% голосов) и Татьяны Короткевич (получила 20% голосов). Имел опыт в бизнесе. Закончил ЕГУ со степенью бакалавра политических наук. Основатель Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), член совета. Свободно владеет английским языком. Женат, трое сыновей.

ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ: «НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПОЙДУТ КАНДИДАТОВ ПЯТЬ ВО ГЛАВЕ С ЛУКАШЕНКО»



- Актуален ли проект «единый кандидат» от оппозиции накануне грядущей президентской кампании?

- Когда заходит речь про единого кандидата от оппозиции, я всегда уточняю: что вы понимаете под оппозицией? В более широком смысле оппозиция - все партии и организации, действующие на политическом поле Беларуси, среди которых нет и не может быть единого кандидата. А вот национально-патриотические силы могут договориться о едином кандидате.

- Какие структуры представляют национально-патриотические силы?

- Силы, для которых независимость, демократия, европейскость - не пустой звук. Структуры, которые выступают за политическую, экономическую, военную независимость Беларуси, которые требуют денонсации «союзных» соглашений, выхода из постсоветских союзов, которые принесли Беларуси только потери. Один из примеров - Евразийский экономический союз, который привел к росту таможенных пошлин на ввозимые в нашу страну автомобили из Европы: Россия в выигрыше, Беларусь - в минусе. И движение «За свабоду», и оргкомитет БХД, и Общество белорусского языка (ТБМ) сегодня являются потенциальными союзниками Партии БНФ. БНФ поставила перед собой задачу стать объединительным центром национально-патриотических сил. Это силы, которые выступают за белорусскую Беларусь, за членство в Евросоюзе в будущем.

Структуры, которые смотрят в другую сторону, на восток (за интеграцию в союзное государство, Евразийский экономический союз), не являются партнерами Партии БНФ.

У нас значительные, если не сказать - противоположные взгляды с Белорусской партией левых «Справедливый мир». ЛДП также не является союзником БНФ, поэтому разговор о возможном партнерстве с ней просто неуместен.

- «Говори правду» уже заявило, что пойдет на выборы со своим кандидатом.

- Действительно, «Говори правду» первой заявила, что будет выдвигать собственного кандидата в президенты.

Последний съезд Партии БНФ, который прошел 30 сентября 2017г., принял решение выдвигать своего кандидата. И БНФ предварительно уже назвала потенциальных претендентов - Алексей Янукевич и Юрась Зенькович.

Однако ситуация внутри и вокруг Беларуси стремительно меняется. Если национально-патриотические силы придут к взаимопониманию между собой, БНФ готова советоваться и разговаривать про единого кандидата.

- А лично вы не желаете повторно попытать президентского счастья?

- Я стремлюсь давать дорогу молодым, о чем свидетельствует мое решение, озвученное на последнем съезде. Но жизнь развивается по своим законам, которые не всегда совпадают с нашими желаниями.

- Готова ли БНФ разговаривать о едином кандидате с «Говори правду»?

- Стратегические вопросы у нас решает Сойм - пока такой вопрос не выносился на обсуждение руководящего органа. Поступит такое предложение - рассмотрим.

- Мы с вами говорим о президентской кампании, даже не зная дату ее проведения: то ли 2019г., то ли 2020г.

- Лукашенко публично заявил, что не собирается нарушать Конституцию, но, как мы видим на практике, такие нарушения частенько происходят. Две кампании - президентская и парламентская - приходятся на один год, их нужно разводить по времени.

Точной даты президентской кампании никто, кроме Лукашенко и Ермошиной, не знает, возможно, не знают пока даже они. У Лукашенко есть более серьезные задачи и проблемы: угрозы Беларуси и его личной власти со стороны Кремля.

- О каких угрозах вы говорите?

- Я говорю про недавнюю монографию Центра военно-политических исследований при МГИМО, который обнародовал сценарий в отношении Беларуси: Лукашенко предрекают уход либо передачу власти преемнику, или же крымский сценарий. Эти заявления прозвучали уже не со страниц черносотенной или желтой прессы, а фактически на государственном уровне. Лукашенко есть о чем задуматься.

Поведение Кремля всегда влияло на определение даты президентских выборов в Беларуси. Лукашенко всегда стремился выбрать наиболее благоприятное для себя время.

- Возможен ли сценарий совмещения президентской и парламентской кампаний, что называется «две в одной»?

- Если поступит команда от Лукашенко - обе кампании будут совмещены. Но решение принимает только он один.

- В сложившейся внутриполитической и геополитической ситуации какое решение для него наиболее выгодно сегодня?

- На сегодняшний момент он заинтересован провести обе кампании как можно быстрее: пока еще держится экономика, пока еще окончательно не упал так называемый «авторитет» Лукашенко. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как будут складываться отношения с Россией, Евросоюзом (начался очередной этап заигрываний ЕС с официальным Минском). При выборе даты выборов придется учитывать множество факторов. Однако Лукашенко умеет и способен выбрать наиболее удобный и благоприятный момент для себя.

- Поскольку «объединенная оппозиция» не выдвинет единого кандидата, значит, Беларусь ждет очередной «парад кандидатов», как в 2010г.?

- Все зависит от ресурсов (людских, финансовых) и поддержки как внутри Беларуси, так и за ее пределами. Ресурсы играют определяющую роль при выборе своего кандидата.

Я думаю, не стоит ждать такого массового «парада кандидатов», как в 2010г. Но кандидатов пять вокруг Лукашенко наберется.

- А сам Лукашенко пойдет на президентские выборы либо еще подумает над передачей власти преемнику, как советуют околокремлевские стратеги?

- Вопрос обсуждению даже не подлежит. Очевидно, в 2020г. Лукашенко обязательно пойдет на президентские выборы. Это видно по его поведению - он не готовится передавать власть преемнику. Международные визиты (в Россию, Узбекистан) также свидетельствуют, что Лукашенко и дальше планирует руководить страной.

Справка. Григорий Костусев родился 17 апреля 1957г. в Техтине (Могилевская область). После учебы в Белорусской сельхозакадемии (1977-82гг.) вернулся в свой совхоз. В 1988г. избран на должность директора совхоза «Искра». В 1991г. перешел на работу в Шклов - сначала в качестве главного механика МПМК-283, а с 1995г. по 2001г. занимал должность директора Шкловского районного производственного объединения ЖКХ. На президентских выборах-2001 работал в штабах Семена Домаша и Владимира Гончарика. Кандидат в президенты на выборах-2010. На съезде Партии БНФ 30 сентября 2017г. избран главой партии. Православный. Женат. Трое детей.

 
 
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Гражданская кампания «Говори правду» уже объявила, что на президентские выборы выдвигает собственного кандидата. Следовательно, вопрос о едином кандидате от...
 
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