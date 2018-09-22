Литовской компании предъявили иск на 14 тыс евро за использование бренда MTZ

Delfi.lt . Возможно, что сумма иска возрастет до 1,2 миллиона евро, пишет





Иск выставляет американская компания Suraleb, Ine, которая требует долг от белорусского Минского тракторного завода. Ранее на основании решения Стокгольмского арбитража она наложила арест на имущество МТЗ в Литве, общая стоимость которого составляет 3,3 миллиона евро. Вместе с имуществом арестованы торговые марки Belarus и MTZ и система маркировки товаров кодами, которые наносятся на все запчасти к тракторам Belarus





В 90-х годах Минский тракторный завод (МТЗ) поставлял свою продукцию в страны Европы и США с помощью фирм Belarusian Equipment of Canada Limited (BEC, Канада) и Belarus Machinery Inc. (BMI, США), которые на 100% и 90% соответственно принадлежали российским компаниям. До января 1999 года BMI задолжал белорусской стороне 28,5 миллионов долларов, а BEC — три миллиона американских долларов и 9,5 миллионов канадских долларов.





Чтобы взыскать долги, МТЗ обратилась к американской коллекторской компании Suraleb Inc. За полтора года Suraleb взыскала часть долгов на сумму почти на 20 миллионов долларов и потребовал за свои услуги 4,5 миллиона.









В 2003 году Suraleb обратился в Стокгольмский арбитраж — суд, который, согласно договору между МТЗ и Suraleb, должен был разбираться в их отношениях при спорах. Американская компания требовала, чтобы МТЗ оплатил задолженность, пеню и компенсировал юридические расходы. В мае 2006 года МТЗ проиграл суд.





С учетом частично погашенного долга (за счет проданной имущества МТЗ в США) осталось 2,1 миллиона долларов долга перед Suraleb. Также МТЗ обязывают заплатить пеню, услуги юристов и судебные издержки — всего около 3,5 миллионов долларов. МТЗ отказался платить.





В Литве, Канаде, США и Румынии арестованы все активы МТЗ. Филиал завода прекратил свою деятельность в Литве, его имущество продадут на аукционе, при попытке попасть на территорию упомянутых стран любая техника МТЗ будет конфискована в пользу Suraleb. Также арестованы авторские права и знаки — торговые марки "Беларус" и "Belarus" находятся под "временным ограничением прав".



