Дожди и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 сентября

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности. В понедельник, 24 сентября, будет облачно. Ночью по юго-западу пройдут дожди, днем на большей части территории республики - продолжительные сильные дожди.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный: ночью по юго-западу страны, днем во многих районах сильный, порывистый. Ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами - до 22-27 м/с.

Температура воздуха ночью и утром составит 5-10 градусов тепла, по северу в отдельных районах - плюс 2-4 градуса. Во второй половине дня повысится до 8-14 градусов, по Гомельской области - до 16 градусов.