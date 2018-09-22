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Дожди и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 сентября

23.09.2018 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Дожди и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 сентября
Фото из открытых источников

Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности. В понедельник, 24 сентября, будет облачно. Ночью по юго-западу пройдут дожди, днем на большей части территории республики - продолжительные сильные дожди.

Дожди и ветер: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 сентября Что такое шаровая молния?

Ветер будет южный с переходом на северо-западный: ночью по юго-западу страны, днем во многих районах сильный, порывистый. Ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами - до 22-27 м/с.

Температура воздуха ночью и утром составит 5-10 градусов тепла, по северу в отдельных районах - плюс 2-4 градуса. Во второй половине дня повысится до 8-14 градусов, по Гомельской области - до 16 градусов.

 
 
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В предстоящие сутки по всей территории страны ожидаются усиление ветра и сильные дожди.
 
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