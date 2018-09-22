В Гродно проходит международный форум «Анонимных Алкоголиков»

Он собрал участников сообщества из Беларуси, Польши и стран СНГ. В этом году форум, к слову, оказался особенным. Гродненским «Анонимным Алкоголикам» исполнилось 20 лет. В 1998 году в городе была всего одна группа, состоящая из 18 человек, теперь же их 10 и группы работают каждый день.





Форум проходит на базе отдыха под Гродно. В том самый момент, когда выходишь из машины, ты видишь десятки счастливых лиц. Вокруг стоит приятный шум из оживленных разговоров и смеха. Объятия и приветствия. Немного ощущаешь легкий диссонанс — ты действительно приехал на праздник, событие, которое многие ждали. Все собравшиеся люди как хорошие друзья. Участников форума, кстати, почти три сотни.

В зале не было свободных мест, «ни сидячих, ни стоячих», то и дело его взрывали аплодисменты. Сначала приветственные, потом поздравительные за года, месяцы и дни трезвости. Благодарили и поддерживали спикеров, которые выходили и во всеуслышание говорили о своих проблемах. Запечатлеть это, к сожалению, невозможно – съемка на собраниях и форумах запрещена. Но зато можно рассказать о людях, которые смогли противостоять этой болезни.





«Я уже как бы и не человек был»

Самый первый шаг, который делают в «АА» – признают проблему. На самом деле он самый трудный. Владимир из Вильнюса только в 47 лет смог признаться сам себе в том, что он алкоголик. Рассказывает, что первую рюмку выпил еще в 8 лет. Бурный процесс начался с 15. Мужчина не знал, что можно жить трезво, не понимал, что алкоголь мешает его жизни. Как это так? Не пить. Пиво, вино, водка – как же без этого? Пил много, но считал это нормальным. Потом окружающие стали замечать, что все-таки у Владимира проблемы. Но он с этим не соглашался.

– Я всегда ночевал дома, вещей не выносил, жену и детей не бил, не воровал. А потом допился до наркологического центра. Твердил себе, что те, кто лежат со мной в палате алкоголики, а я нет, я же такой. Вышел, 2 недели не пил, а потом ушел в запой больше чем на год, и в конце концов сам попросился в наркологию. Я не знал, что мой разум тоже болен, как и тело. Весил 55 килограммов, еле двигался. В начале на собраниях мало что понимал, потом понемногу стал осваивать программу. Но поначалу молчал, только слушал. Да я и говорить толком не мог, алкоголь все в мозгу нарушил. Я уже как бы и не человек был. Но потом ожил, во мне проснулись силы, через год создал группу и стал передавать свой опыт другим. Я трезв уже 11 лет, обрел новую жизнь, которой у меня раньше никогда не было. Эти люди стали моими проводниками.





Переступить через свою гордость

Алкоголизм может захватить человека в любом возрасте. Один из членов группы анонимных алкоголиков из Дятлово (он просил не называть его имени) стал выпивать после того, как ушел на пенсию.

— Я был военным, всегда вел здоровый образ жизни. Но потом что-то пошло не так. Алкоголя в моей жизни становилось все больше и больше. Пытался сам бороться, но постоянно срывался. А потом узнал, что у нас в Дятлово есть группа и решил пойти. Она старше гродненской на 2 года. Мне подсказал пойти к анонимным алкоголикам доктор, у которого уже 34 года трезвости. Я не особо верил во все это. Но программа «АА» сработала, я 9 лет не пью. Несмотря на то, что мне 70 лет, занимаюсь спортом. В какой-то момент начинал понимать, что нужно передать свой опыт другим. У меня есть подопечный, он трезв уже 2 года. Сегодня ему вручат медаль, и я очень рад за него. Многие не хотят идти в «АА». Переступить через свою гордыню очень тяжело. Но те, кто смогут, обретут новую жизнь.





Это болезнь замороженных чувств

На форуме, где собрались сотни участников почти из десятка стран — как минимум столько же историй. Концентрация жизненного опыта здесь колоссальная.





Антон из Лиды был успешным человеком, занимался бизнесом, жил в достатке со своей семьей. Его статус должен был только расти. Но начались проблемы с партнерами в бизнесе, конфликты в семье. И лучшим «доктором» выступила бутылка. Началось все с вина, потом градус поднялся. Центром жизни стала рюмка, жена дети и работа отошли на второй план.

– Все это привело к тому, что я ушел из семьи. Я не признал проблемы. Считал, что в Беларуси каждый второй пьет, все мои друзья выпивают, обычное дело. Потом как-то все более или менее наладилось, женился во второй раз. Затем срыв и годовой запой. Вторая жена отмечала дни, когда я пил.



Календарь был полностью закрашен черным. Но я все равно долго и упорно не признавал существование проблемы. А потом стало страшно, что я вновь все могу потерять. В газете наткнулся на статью, о лидском сообществе. Как раз должен был пройти форум и, не особо веря, решил пойти, посмотреть, что же представляют из себя анонимные алкоголики.

На форуме Антон услышал много историй, которые, на его взгляд, были в разы страшней его собственной, но главное – он увидел, что со всем можно справиться. Всем новичками всегда интересно, что же членам «АА» помогает быть такими счастливыми и трезвыми.

– Я пытался понять, как работает программа? Стал вникать, следовать ей, и, те изменения, которые произошли со мной, мне очень понравились. С ужасом вспоминал, те времена, когда мог выпить один три булки водки и поехать в город на машине. Пить бросил в один день и уже спустя 7 лет остаюсь трезвым. Произошло это благодаря тому, что я разобрался в себе и своих эмоциях. Алкоголизм – это болезнь замороженных чувств.

Я родилась в семье алкоголиков

В помощи нуждаются не только алкоголики, но люди, приближенные к ним. Они тоже несут на себе бремя зависимости. Кто-то терпит побои, кто-то попадает под влияние пьющего и тоже начинает употреблять. Ольга на форуме представляет «Ал-Анон» – сообщество, которое объединяет людей, пострадавших от алкоголизма близких.

– Я родилась в семье алкоголиков и много лет е понимала, что наша жизнь не есть норма, что мои родители больны. Чем старше я становилась, тем с большими трудностями сталкивалась. Мой муж бывший наркоман, и именно он познакомил меня с «АА», а они с «Ал-Анон». Я была поражена. В жизни не видела таких искренних и открытых людей. Первое время я ходила лишь с одной мыслью: «Чего это они все такие радостные?!». Поначалу я не могла жить и общаться как они, у меня был свой мирок, в котором я замкнулась В «Ал-Анон» мне помогли простить родителей, разобраться в себе. Проблем меньше не стало, просто теперь я на все это смотрю по-другому. Я научилась радоваться жизни. У меня замечательный муж и дети. После того, как перестала употреблять, все друзья улетучились, нас связывал лишь алкоголь. Теперь мне не нужно спиртное, чтобы чувствовать себя лучше, и я отпустила свои обиды.





Форум продлиться еще и 23 сентября. Он абсолютно открыт и приди может любой желающий.

Телефон доверия для всех групп Гродно и области: (8 029) 583 69 51

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