|
В честь героя, спасшего пассажиров поезда Брест – Минск, устроили турнир
23.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске прошел турнир по панкратиону, древнему олимпийскому виду единоборств, сообщает «МИР 24».
На ковер вышли более 70 участников от шести лет и старше.
Бои прошли в нескольких весовых категориях. У лучших спортсменов есть шанс попасть в сборную страны на предстоящем мировом первенстве. Турнир организовали, чтобы почтить память героя Дмитрия Гвишиани.
«Мы искренне благодарны организаторам турнира. И, конечно, наша родительская благодарность спортсменам, тренерам и гостям турнира. Это все-таки память о нашем сыне. В этом году 1 сентября 19 лет, как он погиб», – сказал отец Дмитрия Борис Гвишиани.
Дмитрий Гвишиани был курсантом Военной академии Беларуси. Вместе со своими сокурсниками он спасал пассажиров из горящего поезда Брест – Минск. От полученных ожогов парень скончался в военном госпитале. Курсанта посмертно наградили орденом «За личное мужество».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской столице прошел турнир по панкратиону – древнему олимпийскому виду единоборств. Его организовали, чтобы почтить память героя Дмитрия Гвишиани.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)