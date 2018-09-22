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В честь героя, спасшего пассажиров поезда Брест – Минск, устроили турнир

23.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошел турнир по панкратиону, древнему олимпийскому виду единоборств, сообщает «МИР 24».

На ковер вышли более 70 участников от шести лет и старше.

Бои прошли в нескольких весовых категориях. У лучших спортсменов есть шанс попасть в сборную страны на предстоящем мировом первенстве. Турнир организовали, чтобы почтить память героя Дмитрия Гвишиани.

«Мы искренне благодарны организаторам турнира. И, конечно, наша родительская благодарность спортсменам, тренерам и гостям турнира. Это все-таки память о нашем сыне. В этом году 1 сентября 19 лет, как он погиб», – сказал отец Дмитрия Борис Гвишиани.

Дмитрий Гвишиани был курсантом Военной академии Беларуси. Вместе со своими сокурсниками он спасал пассажиров из горящего поезда БрестМинск. От полученных ожогов парень скончался в военном госпитале. Курсанта посмертно наградили орденом «За личное мужество».



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Теги: Брест, Минск
 
 
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В белорусской столице прошел турнир по панкратиону – древнему олимпийскому виду единоборств. Его организовали, чтобы почтить память героя Дмитрия Гвишиани.
 
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