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На Сенненщину идёт сильный ветер

23.09.2018 — Разное | Голас Сененшчыны  
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На Сенненщину идёт сильный ветер

По информации Белгидромета 24 и 25 сентября на территории Витебской области ожидаются продолжительные сильные дожди и ветер порывами до 27 м/с. Возможны падения ветхих конструкций и деревьев, повреждения линий электропередачи. Будьте внимательны и осторожны!
Сенненский РОЧС рекомендует при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Машину нужно ставить в гараж, если его нет, парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Владельцам частных домов рекомендовано своевременно обрезать сухие деревья, которые в непогоду может сломать сильный ветер, повредив жилище. На улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, сторониться деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

 
 
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По информации Белгидромета 24 и 25 сентября на территории Витебской области ожидаются продолжительные сильные дожди и ветер порывами до 27 м/с. Возможны падения...
 
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