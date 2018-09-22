По информации Белгидромета 24 и 25 сентября на территории Витебской области ожидаются продолжительные сильные дожди и ветер порывами до 27 м/с. Возможны падения ветхих конструкций и деревьев, повреждения линий электропередачи. Будьте внимательны и осторожны!

Сенненский РОЧС рекомендует при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал). Машину нужно ставить в гараж, если его нет, парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Владельцам частных домов рекомендовано своевременно обрезать сухие деревья, которые в непогоду может сломать сильный ветер, повредив жилище. На улице нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, сторониться деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Сенненщину идёт сильный ветер По информации Белгидромета 24 и 25 сентября на территории Витебской области ожидаются продолжительные сильные дожди и ветер порывами до 27 м/с. Возможны падения...