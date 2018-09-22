Волковысский шашист Игорь Михальченко вновь чемпион Европы!





С 15 по 24 сентября 2018 г. в спортивном комплексе «Аква Лайф», что болгарском Кранево, проходит лично-командный чемпионат Европы по шашкам-64 среди мужчин и женщин. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира 2019 года, в них принимают участие представители 15 европейских стран.

В чемпионате Европы сначала по быстрой, затем и по классической игре у мужчин победителем стал международный гроссмейстер, наш земляк Игорь Михальченко.

Поздравляем!

Фото idf64.org