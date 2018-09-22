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Волковысский шашист Игорь Михальченко вновь чемпион Европы!

23.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Волковысский шашист Игорь Михальченко вновь чемпион Европы!

С 15 по 24 сентября 2018 г. в спортивном комплексе «Аква Лайф», что болгарском Кранево, проходит лично-командный чемпионат Европы по шашкам-64 среди мужчин и женщин. Соревнования являются отборочными к чемпионату мира 2019 года, в них принимают участие представители 15 европейских стран.

В чемпионате Европы сначала по быстрой, затем и по классической игре у мужчин победителем стал международный гроссмейстер, наш земляк Игорь Михальченко.

Поздравляем!

Фото idf64.org

 
 
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С 15 по 24 сентября 2018 г. в спортивном комплексе «Аква Лайф», что болгарском Кранево, проходит лично-командный чемпионат Европы по шашкам-64...
 
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