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Ушел за грибами и не вернулся. В Лидском районе ведутся поиски еще одного пожилого человека

23.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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Ушел за грибами и не вернулся. В Лидском районе ведутся поиски еще одного пожилого человека

Вчерашние поиски 73-летней жительницы деревни Косовщина, которая ушла из дома 29 августа и пропала, успеха не принесли. Вместе с тем, милиция и волонтеры ищут еще одного пожилого человека из Лидского района. 66-летний мужчина из деревни Мергинцы 20 сентября ушел из дома в лес и не вернулся.

Пропавший мужчина — Мечислав Станиславович Гришкевич, 1952 года рождения. Он проживает по адресу: Гродненская область, Лидский район, деревня Мергинцы.

20 сентября в 7.00 он ушёл из дома в лес за грибами и пропал. Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волос короткий светло-русый, глаза светло-голубые. Был одет: серая в клетку кепка, кофта серо-голубая в полоску, серые брюки.

Если вы владеете какой-либо информацией, просьба немедленно сообщить по номерам телефонов, указанных на ориентировке!

 
 
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Вчерашние поиски 73-летней жительницы деревни Косовщина, которая ушла из дома 29 августа и пропала, успеха не принесли. Вместе с тем, милиция и волонтеры ищут еще...
 
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