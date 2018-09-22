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В Лиде нетрезвый водитель спешил к девушке и устроил погоню с ГАИ (видео)

23.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде нетрезвый водитель спешил к девушке и устроил погоню с ГАИ (видео)

Для проверки документов сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль «Ауди», однако водитель проигнорировал эти требования, а только ускорился.

Началось преследования по ночным улицам города. После очередной попытки сотрудников прижать автомобиль к бордюру, водитель свернул в частный сектор.

Вскоре водитель был задержан. Как показало медицинское освидетельствование: 23-летний молодой человек был пьян. В крови было обнаружено 1,78 промилле алкоголя. Парень пояснил, что очень торопился к своей девушке.

В отношении водителя были составлены несколько протоколов: за управление в состоянии опьянения, за невыполнение водителем требований сотрудника об остановке, повлекшее преследование и за неиспользование при управлении ремня безопасности, сообщает ГАИ.

 
 
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Для проверки документов сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль «Ауди», однако водитель проигнорировал эти требования, а только ускорился. Началось...
 
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