Грозит до трех лет тюрьмы. 20-летний житель Вороновского района в одном из заведений Лиды взял с барной стойки чужой кошелек





С барной стойки в одном из заведений города посетитель украл чужой кошелёк. Парню, который прихватил чужое, в тот день повезло, потому что в портмоне была наличность на любой вкус: 800 руб., 400 долларов США, 1000 российских рублей и 150 польских злотых.

Но везение его, видимо, закончилось, когда за расследование преступления взялись правоохранители. Оперативники выехали на место. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, пишет 0154.by .

В итоге личность подозреваемого установлена. Им оказался 20-летний житель Вороновского района. Теперь молодому парню может грозить до 3-х лет тюрьмы.