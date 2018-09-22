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Грозит до трех лет тюрьмы. 20-летний житель Вороновского района в одном из заведений Лиды взял с барной стойки чужой кошелек
С барной стойки в одном из заведений города посетитель украл чужой кошелёк. Парню, который прихватил чужое, в тот день повезло, потому что в портмоне была наличность на любой вкус: 800 руб., 400 долларов США, 1000 российских рублей и 150 польских злотых.
Но везение его, видимо, закончилось, когда за расследование преступления взялись правоохранители. Оперативники выехали на место. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, пишет
В итоге личность подозреваемого установлена. Им оказался 20-летний житель Вороновского района. Теперь молодому парню может грозить до 3-х лет тюрьмы.
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Грозит до трех лет тюрьмы. 20-летний житель Вороновского района в одном из заведений Лиды взял с барной стойки чужой кошелек
С барной стойки в одном из заведений города посетитель украл чужой кошелёк. Парню, который прихватил чужое, в тот день повезло, потому что в портмоне была...
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