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Грозит до трех лет тюрьмы. 20-летний житель Вороновского района в одном из заведений Лиды взял с барной стойки чужой кошелек

23.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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Грозит до трех лет тюрьмы. 20-летний житель Вороновского района в одном из заведений Лиды взял с барной стойки чужой кошелек

С барной стойки в одном из заведений города посетитель украл чужой кошелёк. Парню, который прихватил чужое, в тот день повезло, потому что в портмоне была наличность на любой вкус: 800 руб., 400 долларов США, 1000 российских рублей и 150 польских злотых.

Но везение его, видимо, закончилось, когда за расследование преступления взялись правоохранители. Оперативники выехали на место. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, пишет 0154.by.

В итоге личность подозреваемого установлена. Им оказался 20-летний житель Вороновского района. Теперь молодому парню может грозить до 3-х лет тюрьмы.

 
 
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С барной стойки в одном из заведений города посетитель украл чужой кошелёк. Парню, который прихватил чужое, в тот день повезло, потому что в портмоне была...
 
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