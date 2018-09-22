ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

23.09.2018 19:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

21 сентября на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялось очередное, ежегодное мероприятие приуроченное к Международному дню мира. К огромному сожалению, наш мир из года в год не становится добрее. Посему подобные мероприятия и акции в рамках международной инициативы по-прежнему являются актуальными, а вклад каждого из нас все более весомым.

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Помимо традиционной концертно-развлекательной программы впервые в рамках мероприятия на импровизированной «аллее мира» присутствующие водили «хоровод мира»

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

фото brestcity.com

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

видео brestcity.com

Организаторы выражают самые теплые слова благодарности в адрес всех без исключения присоединившихся в прошедшую пятницу, практически никто не стоял в стороне и не был безучастным. Отдельное спасибо артистам, исполнителям, волонтерам. В частности - руководителю творческого центра «АРТ-ПИППЕР» Татьяне Пиппер (Татьяна Неверовская и вокальный ансамбль Беби-Бум), замечательным юным артистам шоу-балета "Фаворит" под чутким руководством педагога Татьяны Курниц, руководителю творческой студии "МагалиФФ" Наталье Карпук (вокальная группа "ПодружКи" и Юлия Левина), Иоланте Кравцовой - руководителю Театра-шоу "Блискавица" (Анастасии Волк), обворожительной скрипачке Неринге, Анастасии и Милане Тимофеевич, брестской студии хулахупинга "Pupsihooper" под руководством Ксении Бычковой, звукорежиссеру и исполнителю Никите Щерба, волонтерам Альфреду Семенюку (мед. обеспечение, безопасность) и Егору Чехонину а так же искрометному со ведущему, диджею радио "Брест" Дмитрию Ноговицыну. 

Низкий поклон за оказанную в этом году поддержку со стороны Брестского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира" и неослабевающее внимание со стороны руководства Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в лице директора спортивного комплекса Павла Викторовича Денисюка.

Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

Международный день мира ("День мира") отмечают во всем мире каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов. Генеральная Ассамблея единогласно проголосовала в 2001 году принять резолюцию 55/282 о создании 21 сентября ежегодного дня ненасилия и прекращения огня.

Впервые, по инициативе Брестского городского молодежного общественного объединения «Наследие» в рамках всемирной акции «Один день мира» (Peace on day) наш город заявил о себе в поддержку самого мирного дня на планете в 2012 году у входа в Брестскую крепость. В последующем мероприятия проходили в городском парке, а с 2016 «День мира в Бресте» прописался на гребном канале, все более приковывая внимание брестчан и гостей нашего славного города.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 сентября на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялось очередное, ежегодное мероприятие приуроченное к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волковысский шашист Игорь Михальченко вновь чемпион Европы!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика