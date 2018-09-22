Традиционный «День мира в Бресте» состоялся на Брестском гребном канале

21 сентября на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоялось очередное, ежегодное мероприятие приуроченное к Международному дню мира. К огромному сожалению, наш мир из года в год не становится добрее. Посему подобные мероприятия и акции в рамках международной инициативы по-прежнему являются актуальными, а вклад каждого из нас все более весомым.





Помимо традиционной концертно-развлекательной программы впервые в рамках мероприятия на импровизированной «аллее мира» присутствующие водили «хоровод мира»





















































фото brestcity.com





















видео brestcity.com

Организаторы выражают самые теплые слова благодарности в адрес всех без исключения присоединившихся в прошедшую пятницу, практически никто не стоял в стороне и не был безучастным. Отдельное спасибо артистам, исполнителям, волонтерам. В частности - руководителю творческого центра «АРТ-ПИППЕР» Татьяне Пиппер (Татьяна Неверовская и вокальный ансамбль Беби-Бум), замечательным юным артистам шоу-балета "Фаворит" под чутким руководством педагога Татьяны Курниц, руководителю творческой студии "МагалиФФ" Наталье Карпук (вокальная группа "ПодружКи" и Юлия Левина), Иоланте Кравцовой - руководителю Театра-шоу "Блискавица" (Анастасии Волк), обворожительной скрипачке Неринге, Анастасии и Милане Тимофеевич, брестской студии хулахупинга "Pupsihooper" под руководством Ксении Бычковой, звукорежиссеру и исполнителю Никите Щерба, волонтерам Альфреду Семенюку (мед. обеспечение, безопасность) и Егору Чехонину а так же искрометному со ведущему, диджею радио "Брест" Дмитрию Ноговицыну.

Низкий поклон за оказанную в этом году поддержку со стороны Брестского областного отделения ОО "Белорусский фонд мира" и неослабевающее внимание со стороны руководства Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в лице директора спортивного комплекса Павла Викторовича Денисюка.





Международный день мира ("День мира") отмечают во всем мире каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов. Генеральная Ассамблея единогласно проголосовала в 2001 году принять резолюцию 55/282 о создании 21 сентября ежегодного дня ненасилия и прекращения огня.

Впервые, по инициативе Брестского городского молодежного общественного объединения «Наследие» в рамках всемирной акции «Один день мира» (Peace on day) наш город заявил о себе в поддержку самого мирного дня на планете в 2012 году у входа в Брестскую крепость. В последующем мероприятия проходили в городском парке, а с 2016 «День мира в Бресте» прописался на гребном канале, все более приковывая внимание брестчан и гостей нашего славного города.