Лебедь запутался в рыболовной снасти. Чем и как помочь птице?

Добрый день, прошу через интернет попытаться оказать помощь молодому лебеденку, на видео видно, что он тащит за собой рыбацкий поплавок, который леской и крючком намотан на лапке, он просто не сможет летать.

Я каждое утро гуляю с собакой, и вот уже 4 дня встречаю это милое семейство на озере в Гершонах, сделайте что нибудь возможное (или подскажите что можно сделать в комментариях)!

Григорий Новиков (телефон есть у администратора сайта)