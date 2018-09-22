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Лебедь запутался в рыболовной снасти. Чем и как помочь птице?
23.09.2018 19:56 — Разное | Виртуальный Брест
Добрый день, прошу через интернет попытаться оказать помощь молодому лебеденку, на видео видно, что он тащит за собой рыбацкий поплавок, который леской и крючком намотан на лапке, он просто не сможет летать.
Я каждое утро гуляю с собакой, и вот уже 4 дня встречаю это милое семейство на озере в Гершонах, сделайте что нибудь возможное (или подскажите что можно сделать в комментариях)!
Григорий Новиков (телефон есть у администратора сайта)
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