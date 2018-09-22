Об увольнении Ивана Шило написали «Вашингтон Пост» и «Ассошиэйтед Пресс»

Международные СМИ обратили внимание на ситуацию вокруг увольнения с телеканала «Белсат» SMM-щика Ивана Шило. Его уволили за ироничное сообщение в фейсбуке о президенте Польши Анджее Дуде. Официальная формулировка — неподобающее поведение в отношении коллег и всей фирмы. Перед этим у Шило состоялась публичная перепалка с директором «Белсат» Агнешкой Ромашевской.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59079.php

Читать полностью в источнике с фото:





О ситуации с Шило написало влиятельное американское агентство «Ассошиэйтед Пресс» : «Ситуация с фотографиями Трампа и Дуды включала увольнение репортера телевидения, которое финансируется государством. Произошло это после того, как он отказался удалить фотографию со своей страницы в фейсбуке. Единственный комментарий, который он добавил к фотографии, были слова: «Слева — президент Польши».

Репортер Иван Шило работал на «Белсате», который транслирует новости и другие программы из Польши в авторитарную Беларусь. Он сказал, что стал жертвой «цензуры». «Белсат» обвинил его в нелояльности и утверждал, что публикация фото компрометирует национальную безопасность Польши, учитывая важность военного сотрудничества США и Польши».

Потом эту публикацию у себя на сайте перепечатала известная газета «Вашингтон Пост» .

Большое внимание этой ситуации уделяют польские СМИ. Издание Wprost.pl . пишет: «19 сентября Иван Шило поделился известной фотографией Анджея Дуды и Дональда Трампа в момент подписания совместной декларации. Шило добавил от себя, что «слева — президент Польши». Через день он объявил, что «Белсат» завершил сотрудничество с ним. Иван Шило позже опубликовал большой пост, в котором подчеркнул, что в четверг его уволили без объяснения причин. «На протяжении 11 лет основным принципом нашего телеканала является противостояние польским политическим конфликтам. Только это гарантирует выживание «Белсат». И smm-щик был уволен за невыполнение своих обязанностей. И, как вы можете видеть из ситуации, которая началась после этого, он был абсолютно недостойный доверия».





Иван Шило. Фото с facebook.com.

Wiadomosci.wp.pl также не обошли вниманием тему. «Журналист Иван Шило был уволен с работы на «Белсате» за публикацию фотографии Анджея Дуды с Дональдом Трампом в социальных сетях. Решение об увольнении, как мы слышали от сотрудников телеканала, принималось Агнешкой Ромашевской, главой «Белсата». Под невинным постом Шило, который не имел никаких злостных или негативных комментариев, вспыхнула буря. Подключилось руководство телеканала, в том числе Агнешка Ромашевская, дочь легендарной Софии Ромашевской, советника президента Дуды».