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Платья из ананасов снова в моде

23.09.2018 19:39 — Разное | Партизан  
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Платья из ананасов — наследие моды 19 века — до сих пор можно было увидеть только в некоторых музеях. Причем, мало кто из посетителей смог догадаться, из чего же оно изготовлено.

Как рассказал историк из Городского колледжа Сан-Франциско, доктор Майкл Гонсалес, растения ананасов завезли на Филиппины испанские колонисты. При этом испанцы, как и многие другие люди, в пищу употребляли только плоды растения, которые были сладкими и сочными, сообщает agroxxi.ru. Местные же жители, благодаря китайским иммигрантам, которые еще в 18 веке привезли с собой ткацкие станки, нашли способ сделать из волокон ткань.

И хотя с тех пор прошло много времени, процесс создания ананасных платьев почти не изменился.

Сначала работники собирают листья и удаляют колючие края. Затем приходит время скребков, которые сделаны из фарфоровых осколков — ими нужно скоблить листья до тех пор, пока не обнажатся волокна.

После этого в ход идет более мягкая щеточка из кокосовой кожуры — ею волокна обрабатывают до тех пор, пока они не станут тонкими, как волос. После этого сырье тщательно промывают, чтобы убрать любые остатки глюкозы.

После того, как волокна высохнут, их соединяют в нити, а потом они заплетаются в ткань.



Надо отметить, что процесс этот довольно длительный. Для того, чтобы вышеуказанным образом соткать несколько метров ткани, понадобятся месяцы. Но и на этом работа по созданию ананасного платья не заканчивается: приходит очередь вышивальщиц, задача которых — расшить материал другими ананасными нитями. Поэтому красота платья напрямую зависит от профессионализма вышивальщицы: ведь можно вышить простые геометрические фигуры, а можно и изысканные оригинальные узоры.

Логично, что и стоимость такого платья будет, как говорится, зашкаливать. И все же, находятся люди, которые желают иметь его в своем гардеробе, и готовы за это платить. Поэтому не удивительно, что старинное ремесло сохранилось и нашло спрос в наше время.

 

 
 
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Платья из ананасов — наследие моды 19 века — до сих пор можно было увидеть только в некоторых музеях. Причем, мало кто из посетителей смог догадаться, из чего же оно...
 
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