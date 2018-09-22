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Психологи заново поделили людей на типы

23.09.2018 19:19 — Разное | Партизан  
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Команда исследователей из Северо-западного университета в американском Иллинойсе представили новую классификацию людей по типам личности.

Как передает Ren.TV, ученые из США предлагают разделить жителей нашей планеты на четыре категории.

Первая получила название «типичные люди». К этому типу относятся открытые, склонные к экстраверсии люди, которым, однако, не свойстввенна тяга к получению нового опыта.

Второй типп людей – это «замкнутые люди». Относящиеся к этой категории люди несколько нервозны по отношению к себе, но в целом эмоционально стабильны. Люди этого типа не любят остальных людей, однако в то же время отличаются добросовестностью и исполнительностью.

К третьей категории, которую назвали «образцы для подражания» исследователи отнесли надёжных и открытых для новых идей людей с низкой степенью нервозности. Особо отмечается, что на представителей этой категории всегда можно положиться, так как они твёрдо держат своё слово.

Четвёртый кластер – так называемые «эгоцентрики», отличающиеся высокой степенью экстраверсии, однако их открытость ко всему новому, ответственность, способность идти на диалог и другие качества серьезно хромают.

Эта категоризация была создана исследователями из США на базе опроса, участниками которого стали порядка 1,5 миллионов человек.

 
 
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Команда исследователей из Северо-западного университета в американском Иллинойсе представили новую классификацию людей по типам личности.
 
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