Психологи заново поделили людей на типы

Как передает Ren.TV, ученые из США предлагают разделить жителей нашей планеты на четыре категории.





Первая получила название «типичные люди». К этому типу относятся открытые, склонные к экстраверсии люди, которым, однако, не свойстввенна тяга к получению нового опыта.





Второй типп людей – это «замкнутые люди». Относящиеся к этой категории люди несколько нервозны по отношению к себе, но в целом эмоционально стабильны. Люди этого типа не любят остальных людей, однако в то же время отличаются добросовестностью и исполнительностью.





К третьей категории, которую назвали «образцы для подражания» исследователи отнесли надёжных и открытых для новых идей людей с низкой степенью нервозности. Особо отмечается, что на представителей этой категории всегда можно положиться, так как они твёрдо держат своё слово.





Четвёртый кластер – так называемые «эгоцентрики», отличающиеся высокой степенью экстраверсии, однако их открытость ко всему новому, ответственность, способность идти на диалог и другие качества серьезно хромают.





Эта категоризация была создана исследователями из США на базе опроса, участниками которого стали порядка 1,5 миллионов человек.