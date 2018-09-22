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Белорусы завалили министра труда жалобами

23.09.2018 19:18 — Разное | Партизан  
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Министр труда призналась, что контролировать этот поток невозможно.

После личного приема граждан 21 сентября министр труда и соцзащиты рассказала о «штатных жалобщиках»: у некоторых на счету до 30-40 обращений в госорганы различного уровня.

— Поток профессиональных жалобщиков контролировать нельзя, потому что прийти на прием к любому должностному лицу — это право человека, — приводит БелТА слова Ирины Костевич. — Получив отрицательный ответ в одной инстанции, он может обратиться в другую.

Министр добавила, что при этом решение любого госоргана по обращению гражданина всегда законодательно обосновано.

Ранее министр труда заявляла, что 60 лет для мужчины — это не возраст, а также о том, что в мире мало стран с таким уровнем поддержки материнства, как в Беларуси. Широко разошлась ее цитата, затронувшая «пенсионные интересы» многодетных матерей: «За девять лет можно родить и четырех детей».

 
 
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Министр труда призналась, что контролировать этот поток невозможно.
 
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