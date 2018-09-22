Литва или Латвия: кого шантажирует Лукашенко?

"Белсат" . Вопрос Островецкой АЭС все более отдаляет Литву и Беларусь друг от друга. Вильнюс со своим жестким непринятием двух атомных реакторов в 30 километрах от своей столицы вынуждает Александра Лукашенко пойти на непопулярные дипломатические меры – шантаж, передает





«Выхода к морю у нас нет, и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, то надо делать ставку на Латвию. Нужно, чтобы эта республика получала удовольствие от сотрудничества с Беларусью», – говорил Александр Лукашенко.





Лукашенко обращает внимание именно на море, а не на другие аспекты сотрудничества, – именно потому, что импорт и экспорт белорусских товаров через тот или иной порт может значительно влиять на благосостояние одной из двух балтийских стран. По разным подсчетам, транзит белорусских товаров через Латвию может составлять даже до 2% от всего ВВП этой страны. С Литвой ситуация похожая. Доля белорусского транзита здесь также достигает 2-3% ВВП.





«Конкуренция с латвийскими портами была всегда. И мы работаем в этом направлении. И я думаю, что литовские порты смогут конкурировать с латвийскими», – отметил министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис.





Литва активно заботится о привлекательности своей транспортной инфраструктуры и гибко оперирует ставками на железнодорожный транспорт, в отличие от той же Латвии. Благодаря этому и большей пропускной мощности своей железной дороги именно Клайпедский порт в Литве стал для Минска основным окном в Балтику. Страна отправляет отсюда лес, нефтепродукты, минеральные удобрения. Через этот порт в Беларусь попадают китайские детали для Борисовского завода «Джили». Стоит ли Минску в таких условиях разрывать отношения с Вильнюсом?





«Китай сделал Литве предложение. Пекин хочет построить в Клайпеде хаб. А хаб означает большой перевалочный пункт. Речь идет о Литве и Беларуси. Я не думаю, что Беларусь, которая имеет такие большие инвестиции из Китая, пошла бы на срыв отношений и инвестиций. Все же взаимно завязано», – говорит заместитель главы бюджетного комитета Сейма Литвы Кястутис Главяцкас.





К тому же Минск вкладывал собственные деньги, несколько десятков миллионов, в расширение Клайпедского порта. Выйти сегодня оттуда – потерять инвестицию. К тому же даже несущественный из-за своего небольшого объема нефтяной экспорт через Клайпеду не так и легко переместить в другой порт. Украина отпала из-за высоких тарифов, Россия – из-за вдвое большего расстояния и нежелания клиентов «Белнефтехима» работать через эту страну.





«Перенаправление литовских объемов Латвии приведет к удорожанию. Да и как сообщают источники, знакомые с ситуацией, «Белнефтехим» даже не рассматривает такого варианта. То есть это чистый блеф», – считает экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.





Получается, что даже если Беларусь и возьмет жесткий курс на срыв сотрудничества с Литвой, перенаправление транзитного потока займет у Минска не один год, и будет стоить не один десяток миллионов долларов. А в отношениях со странами Евросоюза Александр Лукашенко не раз доказывал, что экономика все же побеждает политику. А потому и слова о ставке на Латвию в Вильнюсе вряд ли воспримут серьезно.