Оператора «Белсата» оштрафовали за стрим с пресс-конференции в Куропатах

"Белсат" . Оператор Сергей Ковалев получил по почте судебное постановление, в котором говорится о штрафе в 980 рублей, передает





Его назначили за стрим с пресс-конференции в ресторане в Куропатах, который «Белсат» вел 20 июля. Денежное наказание назначила судья суда Бобруйского района и Бобруйска Елена Гормаш.





Из суда звонили Сергею Ковалеву и предупредили о заседании. Журналист на него не пошел, соответственно дело рассмотрели без него. Неделю назад стало известно, что за стрим из ресторана в Куропатах наказали и журналистку Екатерину Андрееву – ей назначили 1225 рублей штрафа.