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О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

23.09.2018 20:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 600 тысяч пайщиков, свыше 7 тысяч магазинов, 700 автолавок. Обслуживание 35% населения, крупнейший налогоплательщик страны – все это Белкоопсоюз,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2017 году центральный аппарат системы потребкооперации отметил вековой юбилей, это старейшая организация страны. Как составить достойную конкуренцию сетевому ретейлу? Почему потребкооперация должна жить и развиваться? Когда все магазины в райцентрах будут работать по единому стандарту? Об этом и не только – в интервью с председателем Белкоопсоюза Валерием Ивановым.

Юлия Огнева, СТВ:
Здравствуйте, Валерий Николаевич! В магазине встречаемся. Скажите, часто ходите в «Родны кут»?

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Несколько раз на день. Если бываю здесь, в нашем министерстве.

Юлия Огнева:
Вы по работе ходите или как покупатель?

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Валерий Иванов:
И как покупатель тоже. 93% товара в этой торговой точке – это товары белорусского производства. То же самое и по сети потребкооперации.

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О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Юлия Огнева:
Я так понимаю, это вообще эксклюзив? Навреное, калину нигде больше не купишь.

Валерий Иванов:
Почему не купишь – ее никто не заготавливает. Заготавливает только потребкооперация. Население несет все. 30 видов продукции мы закупаем, и все лежит на прилавке.

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Юлия Огнева:
Не секрет, что в основном, магазины потребкооперации расположены в областных, районных центрах. И вы обслуживаете сельскую местность. Скажите, последние документы, которые были приняты в конце 2017 года по развитию предпринимательской инициативы, вам они помогают? Например, Указ №345?

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Валерий Иванов:
Некоторые предполагали, что в случае принятия Указа №345, потребкооперация просто уйдет. Оказалось, наоборот. Во-первых, появляется конкуренция на местах, особенно в сельских населенных пунктах. Это подстегивает нас к организации лучшей работы.

Мы за последний год переформатировали работу нашей торговой сети. Можно проехать по всей Беларуси – 1520 агрогородков, их них в 1300 мы уже переделали магазины. У нас есть свой брендбук, который мы согласовали, утвердили и который обязательный для всех наших подразделений. По результатам этой работы, от 10 до 50 % составляет рост розничного товарооборота.

Мы ставим задачу пред собой, что за следующий год мы переделаем все наши торговые точки.

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Юлия Огнева:
Сейчас сеть потребкооперации: торговая, общепита. Считаете ли вы ее исчерпывающей, или все-таки нужно еще и еще открывать магазины?

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Валерий Иванов:
Торговых точек хватает. В Республике Беларусь около 25 тысяч населенных пунктов всего. Та существующая сеть, которая, согласно социальным стандартам, была утверждена несколько лет назад. Она соответствует тем требованиям, которые на сегодняшний день необходимы. И открывать дополнительно каких-то крупных торговых точек нет необходимости.

Юлия Огнева:
Валерий Николаевич, ведь потребкооперация – это не только торговые сети и общественное питание. Это еще и переработка. Может быть, об этом расскажите.

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Валерий Иванов:
За прошлый год мы закупили у населения продукции на 110 миллионов рублей. Это почти 60 миллионов долларов, не так и мало. У нас немного, но два таких, по нашим меркам, неплохих перерабатывающих предприятия, куда мы отдаем овощи и фрукты, и получаем … Даже солянку, солянку с квашеной капустой и грибами, попробуйте где-то купить. Это традиционный белорусский товар.

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Юлия Огнева:
Во многих торговых сетях пыталась попробовать именно зеленые помидоры. Но вкуса Советского Союза я так и не нашла.

Валерий Иванов:
Я так скажу, торговые сети работают ну 5, 7, ну 10 лет где-то. А это столетиями, сто лет потребкооперация занимается такими вещами. У нас каждый райпо имеет свою специализацию. Дадим попробовать, и сам попробую. Вот этот красивый.

Как хрустит на зубах! (оба)

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Юлия Огнева:
Валерий Николаевич, я так понимаю, ваша гордость. Это сало?

Валерий Иванов:
Больше нет национального продукта, как бульба и сало.

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Юлия Огнева:
Уровень сервиса. Подошел покупатель, попросил, вы готовы выполнить любую просьбу?

Валерий Иванов:
Конечно, готовы выполнить любую просьбу. У нас такое правило в каждой торговой точке. Они должны быть обеспечены этим продуктом - салом. Производством сала занимается несколько наших предприятий. Все смотрят, чтобы была хорошая шкурка. Она достигается, когда происходит смалка. 

О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Юлия Огнева:
Шкурка должна жеваться.

Валерий Иванов:
Она должна отставать от сала. Эти вещи хорошо замечаются нашим населением.

Юлия Огнева:
Валерий Николаевич, большое спасибо за интервью!

 
 
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Новости Беларуси. Более 600 тысяч пайщиков, свыше 7 тысяч магазинов, 700 автолавок. Обслуживание 35% населения, крупнейший налогоплательщик страны – все это...
 
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