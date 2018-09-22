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Белорусы рассказывают, как заработать на фруктах, не выходя со своего двора
Новости Беларуси. Небывалый урожай яблок в этом году. Под тяжестью плодов гнутся деревья, земля услана опавшими фруктами. На некоторых подворьях яблок так много, что даже если днями варить варенье или пюре, давить сок или сушить, все равно остается приличное количество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Выбрасывать жалко – на помощь приходит система потребкооперации.
Лишние яблоки с подворий охотно забирают в заготовительных пунктах для последующей переработки. Стоимость яблока, снятого с ветки, – 40 копеек. Конечно, огромные суммы заработать вряд ли удастся, зато получить деньги можно, не выходя со двора. И не беспокоиться, что трудился напрасно – перерабатывающие предприятия сделают свое дело.
Заготовка яблок идет полным ходом, зачастую прямо на подворье. В этой точке грузовик райпо станет тяжелее на полторы тонны. Такой витаминный урожай собрал Дмитрий Корсак со своих 18 яблонь. От веса наливных даже ломились ветки. Благо, на излишках можно заработать в любое время.
Дмитрий Корсак, житель поселка Столовичи:
Светлана Лукашеня – один из пяти разъездных заготовителей райпо. Сегодня ее бригада с водителем и грузчиком охватит четыре деревни. Возможно, и больше, ведь телефон женщины не умолкает. В сентябре у яблочных скупщиков потребкооперации особенно много работы.
Светлана Лукашеня, заготовитель Барановичского райпо:
Яблочный экспресс держит путь дальше. День расписан с самого утра и до вечера. В приеме не отказывают никому.
Валентин Камера, водитель:
Несмотря на то что цена за килограмм яблока опада установилась невысокая – 6 копеек, пополнить кошелек за счет собственного сада на селе стараются все. Валентин Басан – не исключение. Пенсионер конвертирует в рубли уже седьмую тонну яблок.
Валентин Басан, житель деревни Зеленая:
В целом, за последние 10 лет объемы сбора яблок в Беларуси значительно выросли.
Петр Бутрим, корреспондент:
Всего же с начала сезона Белкоопсоюз закупил 55 тысяч тонн яблок. Учитывая, что этот процесс продлится до ноября, год уже сегодня можно считать яблочным.
Алексей Макаревич, заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза:
Недаром в народе говорят: сентябрь яблоками пахнет.
Михаил Куштан одним махом сдал все свои излишки. На выходе – круглая сумма.
Михаил Куштан, житель деревни Зеленая:
Большая часть скупленного у сельчан пойдет на промышленную переработку, еще часть отправят на экспорт. Только свои, белорусские яблоки нынче и на прилавках магазинов райпо. И такой ассортимент покупателям всегда был по душе.
Зинаида Кириенко, житель поселка Городище:
Торговая сеть Белкоопсоюза по-прежнему самая крупная в стране. Сегодня ведется активная работа по ребрендингу. С начала года отработали новую технологию более чем в тысяче магазинах, из них преобразили по брендбуку 263 торговых объекта.
Виды на яблочный урожай растут с каждым днем, как аппетит во время еды. А это значит, что продукции из белорусских плодов в магазинах станет еще больше.
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Новости Беларуси. Небывалый урожай яблок в этом году. Под тяжестью плодов гнутся деревья, земля услана опавшими фруктами. На некоторых подворьях яблок так много,...
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