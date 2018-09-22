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Какие обувные тренды в этом сезоне, во что обуваются олимпийцы и сколько продукции идёт на экспорт? Интервью с гендиректором холдинга «Марко»
Новости Беларуси. Среди продукции, представленной Президенту на неделе, были и лыжные ботинки «Марко», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Съемочная группа телеканала СТВ отправились на предприятие, чтобы посмотреть, как делают эту обувь, и расспросить генерального директора холдинга о востребованности такого товара, сколько он будет стоить и когда появится на прилавках. Ну и, конечно, в целом о работе предприятия.
Большое интервью «Недели» – с Николаем Мартыновым.
Юлия Огнева, СТВ:
Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:
Было поручение в апреле, чтобы мы могли изготавливать собственную обувь. За два месяца мы построили 20 моделей, которые были предварительно обсуждены с нашим Министерством спорта. Были определены замечания, которые мы учли. И с августа мы начали выпускать эту обувь.
Сегодня уже у нас выпущено более 11 тысяч пар. Миссия на этом не заканчивается. Думаю, что может быть и для наших олимпийцев со временем тоже будем выпускать.
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Постоянно нужно модернизировать, скажем, добавлять какие-то виды или типы оборудования для того, чтобы быть в тренде по направлению моды.
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
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Какие обувные тренды в этом сезоне, во что обуваются олимпийцы и сколько продукции идёт на экспорт? Интервью с гендиректором холдинга «Марко»
Новости Беларуси. Среди продукции, представленной Президенту на неделе, были и лыжные ботинки «Марко», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экспериментальные...
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