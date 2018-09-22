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Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко». Тема разговора – настоящее и будущее Витебского мехового комбината.
Юлия Огнева, СТВ:
Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко»:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
Юлия Огнева:
Николай Мартынов:
В Узбекистане запрет на вывоз сырья, но наше соглашение будет позволять обеспечивать, в частности, этот комбинат сырьем. И мы таким образом, скажем, будем продавать технологию обувного бизнеса нашей, я считаю, братской стране.
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Когда закончится модернизация Витебского мехового комбината и какую продукцию там будут изготавливать? Отвечает Николай Мартынов
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Николай Мартынов, генеральный директор СООО «Марко». Тема разговора – настоящее и будущее Витебского мехового...
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