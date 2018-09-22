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Когда в Беларуси поставят на поток производство музыкальных инструментов и будут ли у нас свои Страдивари? Разговор о наболевшем с Президентом
Новости Беларуси. Экономическая безопасность Беларуси базируется на двух китах: максимум экспорта, минимум импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чтобы справиться с главной задачей, поставленной Президентом, – обеспечить повышение благосостояния населения, надо продавать за рубеж минимум 70 % произведенной продукции. И постоянно работать в направлении импортозамещения – делать у себя то, что приходится закупать.
На неделе Александру Лукашенко продемонстрировали новую продукцию, производство которой в стране освоили буквально недавно: ратраки, льдозаливочные машины, снегогенераторы, лыжи и лыжероллеры, лыжные палки.
Кроме того, Президенту показали музыкальные инструменты, сделанные белорусскими мастерами. Еще недавно все это приходилось закупать, пока глава государства не дал конкретное поручение: освоить у себя.
Репортаж с выставки импортозамещения – у Евгения Пустового.
11-летний талант из медвежьего угла Беларуси. В Сморгони косолапых Радзивиллы танцевать учили.
А под нашу дудку (по-белорусски – дуду) не только медведь плясать может, но и ценители из Оксфорда. А теперь создатель нашей дуды замахнулся даже на скрипку.
На изготовление инструмента ушло полтора месяца. А вот на то, чтобы решиться воплотить школьную мечту – полтора десятилетия. Поверить в свои силы Александру Сурбе помог Президент. Поручение надо выполнять.
Александр Сурба, декан факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ:
Скрипка получилась, вернее, заиграла.
О дефиците инструментов узнал Президент. Александр Лукашенко постоянно встречается с молодежью и спортсменами. После таких душевных бесед на контроле у Президента самые злободневные темы.
Слушать бойкие ответы чиновников глава государства не стал. Убедиться в выполнении своих поручений решил лично.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Советское наследие качественное, но уже ветхое. Свои музыкальные фабрики были, но их лебединая песня прозвучала в начале 90-х. Время вновь взять высокие ноты музыкального производства.
Александр Лукашенко:
А вот с производством гармоней у нас полная гармония. Это не баян, а целый оркестр. Звучит, как восемь разных инструментов. На нем наш Виталий Воронко, растянув меха, порвал даже чопорную публику британского шоу.
Александр Лукашенко и сам баянист. Понимает, таких талантов – грех не поддержать. Настроить гитару и весь процесс от производителя до потребителя лично взялся Президент.
Задача стоит – обеспечить потенциальных музыкантов своим и доступным инструментом. А весь, что есть – отремонтировать. Это же затрагивает самые важные струны духовного развития нации.
Белорусский язык по мелодичности сравнивают с итальянским. Неужели и своих Страдивари не вырастим?
Александр Лукашенко:
Евгений Пустовой, корреспондент:
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Когда в Беларуси поставят на поток производство музыкальных инструментов и будут ли у нас свои Страдивари? Разговор о наболевшем с Президентом
Новости Беларуси. Экономическая безопасность Беларуси базируется на двух китах: максимум экспорта, минимум импорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы...
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